男大生與外甥女亂倫 長輩要求「辣椒刷鳥」

2018-02-11

阿公盛怒 罰自刷下體

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓男大生擔任18歲廖姓外甥女的家教，卻教到床上，亂倫戀情引發家族譴責，林男一家人登門道歉，廖女外公盛怒之下，叫人去買辣椒、牙刷，要林男「自刷下體」，林家簽下本票116萬元求原諒，事後卻提告在脅迫下簽本票，主張債權不存在；新北地院調查認為林家主動提議簽本票和解，判林家敗訴確定。

判決指出，2015年3月，林男擔任外甥女家教，兩人卻交往並發生關係，兩個月後被發現，林男一家人到廖女家解釋商談，廖女外公氣得叫人去買辣椒、牙刷，要林男脫褲「刷鳥」，還怒嗆：「等一下就幫你刷破皮！」「你那麼愛玩『懶叫』，褲子脫掉自己刷。」同時憤甩林男耳光、飆罵三字經。

任家教竟交往 開本票賠償

林男心虛問應「打我幾下沒有關係」、「我現在才回來受審」、「要對她負責」、「打算要照顧她一輩子」。林父最後決定提供廖女就讀大學4年的生活及教育費，當場開出1張20萬元本票及48張均為2萬元的本票，共計116萬元以和解。

因林家開出第一張20萬元本票到期未兌現，廖家持本票向法院聲請強制執行獲准。林母反控，談判時兒子被廖女外公飆罵毆打，揚言要將兒子「腳骨剁掉、抓去種」，他們在懼怕下簽立本票，提出確認本票債權不存在訴訟。

基於懼怕才簽 反悔敗訴

廖女一家人則供稱，林家主動登門求原諒，廖女外公雖有出手教訓林男，但並沒有開口要錢、逼簽本票。

新北地院一、二審民事庭依現場錄影內容，認定當日林母反覆問林父意見，林父才提出付錢和解，是林家自知理虧的提議，日前判林家敗訴確定。

而林家指控廖家涉嫌恐嚇等罪，檢方認為，林母在場未反對制止，反稱︰「帶來就是要讓你教訓啦！」林男也說「你可以打我幾下沒有關係」等語，認定廖女外公教訓林男屬情緒性發洩，難認有恐嚇之意，也獲不起訴確定。