台印聯手破運毒母船 4台灣人恐被判死刑

2018-02-11

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院「安居專案」緝毒發威！刑事局結合海巡署情資，前天會同印尼警方在印尼巴淡島海域，攔截偽裝為新加坡籍的1艘台灣漁船，在41袋雞飼料包裝的麻袋內，起獲高達1公噸的安非他命毒品，台籍船長謝來福與3名台籍船員共4人被捕，目前關押在巴淡島海軍基地；依印尼法令，4人恐將面臨唯一死刑。

依印尼法令 唯一死刑

去年7月，台、印警方才聯手在印尼萬丹省安亞海灘（Anyer Beach）聯手截獲印尼緝毒史上數量最多、高達1公噸多的安毒，本次是第2件偵破超過1公噸的跨境毒品案件。另一方面，本月初我國警方也在小琉球外海，查獲漁船走私1公噸K他命毒品案，彰顯政府宣示掃毒決心。

跨境安毒逾噸 半年來第2件

警方調查，52歲謝嫌與52歲陳金頓、48歲黃慶安、39歲陳忠男等船員，上月27日刻意分別搭機前往香港、馬來西亞、新加坡等地，最後會合登上該艘運毒漁船。

警方初步研判，這艘漁船可能是毒品的「母船」，從緬甸接應毒品後，航行在公海上，等候來自印尼、澳洲、東南亞及台灣各地的毒梟開船來運毒，至於為何出現在巴淡島海域有待調查。

去年底，刑事局偵八大隊分析可疑的運毒漁船後，跟海巡署交換相關情資，本月2日在小琉球攔查出海的漁船「昇利滿號」，起獲1公噸K毒，逮捕台籍船長與5名外籍船員。專案小組擴大追查其他可疑漁船，發現有艘我國漁船出海後，冒名為「MV Sunrise Glory 」，並掛新加坡船旗，長期滯外停留在公海，刑事局國際科透過駐印聯絡官聯繫印尼警方。

印尼警方、海軍部隊前天在巴淡島海域攔查這艘漁船， 在船上發現41袋、每袋藏有25小包、每小包1公斤的安毒，共約1025公斤，逮捕船上謝男等4嫌。