撞拄杖翁拖又輾 冷血駕駛拗沒看到

2018-02-10

路口監視器拍下惡行

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是太過份了！彰化縣75歲梁姓老翁昨早拄著枴杖過馬路時，一輛轎車突然從旁駛出，將老翁撞倒並從其身上輾過，駕駛未下車查看直接開走，幸老翁急救撿回一命；路口監視器拍下撞人輾壓的驚悚過程，網友痛斥駕駛毫無人性，警方循線逮捕陳姓駕駛，他竟辯稱「沒看到」，詢後被依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。

這起意外發生在溪湖鎮彰水路，梁姓老翁是附近廟宇的廟公，昨日中午他外出吃午飯，戴著紅色帽子、拄著枴杖橫越路口時，陳姓男子（55歲）駕駛銀色轎車駛出街口並轉彎，直接將老翁撞倒，但駕駛無視此意外，轎車繼續前進從梁翁身上輾過，老翁的枴杖噴出，帽子飛落在車子引擎蓋上方，而車子也因輾壓出現劇烈搖晃，駕駛肇事後逃逸。

梁翁被送往彰基醫院急救，左大腿骨頭露出，緊急手術後已無生命危險；警方調閱路口監視器，循線查出並逮捕陳男，他供稱被A柱（係指車輛左前方和右前方，連接車頂和前艙的連接柱）擋住視線，沒看到老翁，但有感覺壓到東西，也看到引擎蓋有東西，但當時覺得只是障礙物就未停車查看。

辯以為只是撞障礙物

駕駛冷血行徑引來網友罵聲，有人痛罵：「駕照是拿雞腿換？」還有人說：「駕駛是青瞑（瞎眼）嘛！」警方初查陳男無酒駕反應，詢後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌送辦。