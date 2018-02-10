闖砂石場拾荒 老翁慘遭怪手「斬首」

2018-02-10

身體與砂石被鏟進砂石車

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一處砂石場，昨天發生挖土機怪手疑似「挖斷」拾荒客頭顱的離奇斷頭命案。

怎有染血布偶…司機嚇傻

警方調查，75歲林姓老翁昨前往新北市五股一處土方暫置場拾荒，25歲周姓男子正操作挖土機搬運砂石，疑似未發現林翁走到土堆後方，周男操作怪手鏟斗搬砂石時，不慎將林翁斷頭，林翁身首分離，身體與砂石一起被鏟斗鏟起放入砂石車車斗時，才驚見林翁身軀，連忙停工報案，警、消另在鏟斗上找到頭顱。

周男向警方供稱，他操作怪手時，沒有看到林翁站在砂石堆附近，直到發現砂石車上有一個「染血的大布偶」，下車察看才發現是一具無頭屍體，警方偵訊後暫將周男及李姓現場負責人，依業務過失致死罪嫌送辦。

砂石場曾提醒老翁離開

警方調查，林翁家住新北市新莊區，平時會到五股成泰路附近撿廢鐵變賣，也曾多次到該土方暫置場拾荒，昨日上午9時許，林翁騎車前往，因該處為未管制的開放場所，工作人員曾提醒林翁遠離施工處，隨後繼續作業，未料仍發生意外。

司機被辦業務過失致死罪

警方研判，案發時林翁頸部卡進銳利的鏟斗間，隨後遭硬生生斬斷，頭顱掉落在鏟斗裡，遺體則混著土石被移到砂石車中，警方依遺留在現場的機車，通知林翁家屬認屍，勘驗遺體後研判林翁頭身遭怪手挖斷分離，並無其他外力介入，目前將遺體移至殯儀館，待檢察官相驗釐清死因，並調查工地安全措施是否有疏失。