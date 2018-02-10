憨男遭設局榨光家產 正義律師助討回

2018-02-10

〔記者劉濱銓、黃捷／綜合報導〕伸張正義、大快人心！南投縣名間鄉有中度智障的陳姓工廠作業員，前年遭陳姓嫌犯設局詐賭，積欠千萬元賭債，陳男名下價值上千萬元的多筆土地房產，都被陳嫌移轉到名下保管，財產一夕間化為烏有，幸南投縣府、縣議員曾振炎、律師賴錦源四處奔走，仗義幫忙打贏官司，協助陳男討回所有家產，賴錦源昨獲鄉親致贈「伸張正義」匾額，成為美談。

義務幫忙 鄉親贈匾感謝

60歲陳男外表與正常人無異，但有中度智能障礙，無法自主辨識決斷重要事情，前年受52歲陳姓嫌犯以提供吃住為由誘騙離家，還遭陳嫌與同夥設局詐賭，讓陳男欠債千萬元，被迫簽下11張本票。

陳嫌另向陳男誆稱，為防止財產遭強制執行，要求陳男將名下財產全都移轉登記讓他保管，陳男輕信導致6筆土地與1間自住祖厝，全被陳嫌奪走。

陳嫌食髓知味，另盜領陳男20萬元存款，還帶著陳男到勞保局辦理勞退金，再盜領90萬元，並利用陳男土地向銀行貸款80萬元得逞，甚至打算變賣土地求現，幸好代書經手陳男土地鑑界時，察覺有異揭發整起騙局。

仗義而為的律師賴錦源表示，南投縣府委託他接下此案，雖然當時各項證據及情勢對陳男不利，但他先協助陳男取得中度智障證明，再讓檢察官理解整個詐騙過程，進而將陳嫌依詐欺及偽造文書罪起訴，陳嫌認罪協商遭判刑3個月，但他已替陳男爭回原有家產及討回多數現金。

家有憨兒 可聲請監護宣告

賴錦源呼籲，家中有心智缺陷或精神疾病患者，應適時向法院聲請監護宣告及輔助宣告，才能保障家人財產安全；一同出力的縣議員曾振炎說，過去曾協調陳嫌返還財產遭拒，後來透過縣府法律諮詢及眾人協助打贏這場官司，也成為選民服務案中最有成就感的一件；南投縣政府則說，縣府有免費的法律諮詢服務，歡迎民眾多加利用。

律師廖芳萱表示，如果家中有智能障礙者，家屬可以向法院聲請「禁治產宣告」，讓智障者成為法律上的「無行為能力人」，依法無法自行處分財產，簽名也沒有效力，以保護他不會因被人欺騙，受到財產上的損失。