檢署更名去法院化 邱太三：彰顯檢察中立

2018-02-09

〔記者楊國文、謝君臨、陳慰慈／綜合報導〕鑑於各法院、檢察署名銜合一，易使民眾混淆法官、檢察官的職務範圍，全國各級檢察機關昨依去年司法改革國是會議決議，同步換上新的銜牌，不再冠上「法院」兩字；法務部長邱太三表示，拿掉「法院」兩字是社會和法界共識，不會影響檢察機關的司法屬性，且更能彰顯檢察機關的中立、獨立和客觀性。

邱太三說，雖然法院與檢察署關係密切，但本質上為兩個不同的獨立司法機關，因此法務部除將修正「法院組織法」，也正式將機關銜牌中「法院檢察署」的「法院」去除，例如「台北地方法院檢察署」改為「台北地方檢察署」，其他相關文書作業與對外行文等，則等修法完成再辦理。

邱太三強調，「去法院化」看似只是小變動，實質上不只是形式的改革，而是要落實檢察官「法治國守護人」、「公益代表人」及「親司法、遠行政」角色功能。

昨除了檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗等檢方「自己人」參加揭牌儀式，包括司法院秘書長呂太郎、台北地院院長黃國忠等「友軍」也到場觀禮。

北檢昨揭牌後，另在一街之隔的原國防部採購大樓，舉辦第三辦公室暨數位採證室啟用儀式，現場請來曾拚進歌唱選秀節目前10強的北檢檢察官劉承武之女劉忻怡獻唱歌曲；檢察長邢泰釗請來國寶級大師吳宗霖打造長240公分，高280公分，寬80公分的「北檢之秤」，引自諸葛亮佳句「我心如秤、不能為人作輕重」，期許檢察官辦案時秉持公平態度。