涉喝花酒圖利 榮總爆弊案約談17人

2018-02-09

〔記者陳慰慈、吳政峰／綜合報導〕台北榮民總醫院資訊室錢姓設計師、陳姓約用人員及桃園分院資訊室李姓主任、姜姓副技師等6人，被控自2013年起接受廠商飲宴、酒店招待及收受禮物，護航圖利特定廠商，檢廉昨依涉犯貪污治罪條例、圖利等罪，約談錢、陳、李、姜等17人到案，漏夜偵訊中。

資訊室李姓主任到案

檢廉接獲舉報，北榮資訊室錢姓設計師、陳姓約用人員經辦「語音預約掛號按鍵系統汰換更新」等採購標案時，涉嫌以綁規格、洩漏招標文件內容等方式，助王姓業者的威力特科技有限公司、直達商業股份有限公司得標；桃園分院資訊室李姓主任、姜姓副技師、姚姓約用人員、秘書室周姓人員，涉浮報標金近200萬元的「2016、2017年度電腦伺服器暨機房周邊設備維護」採購案價額，其他標案則技巧性分割在10萬元以下，因屬小額採購得逕洽廠商，護航同一業者得標。

據了解，姜男涉收受業者一萬元SOGO禮券，另要求業者購買上萬元整本刮刮樂、招待他搭乘麗星郵輪，但因中風未成行，身體恢復後改要求招待酒店飲宴；周男則疑收受業者筆電。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官卓俊吉昨指揮廉政署搜索台北榮總、榮總桃園分院等28處，帶回榮總6人、業者6人及5證人，查扣帳冊等資料，懷疑全案不只圖利一家業者，擴大偵辦中。