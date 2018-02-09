無恥業者 臉書冒名詐地震財

2018-02-09

掰知名羽絨業者與慈濟聯手做愛心

〔記者陳恩惠／台北報導〕震災期間，竟有不肖商人趁機發災難財！花蓮發生強震，不少災民的家當留在危屋中，天寒地凍下亟需保暖衣被，竟有不肖業者盜用知名羽絨業者名號，宣稱與慈濟聯名進行羽絨被「一折起售、買一捐一」冬日暖心活動，讓民眾及遭冒名的業者氣炸；網友踢爆不肖詐騙手法，業者遭識破後又另立帳號，昨雖再將網頁撤除，但警方提醒民眾，業者有可能又換帳號繼續詐騙，呼籲熱血民眾不要上當。

署名「Lan Dy」和「vipxianshang.co」的不肖業者，先於本月4日花蓮發生芮氏規模5.8地震時，就在臉書加油添醋，宣稱花蓮發生7.3級強震，並假冒羽絨業者「合隆羽藏」名號，以「寒潮未停，地震接踵，開年不利，我們為台灣祈福」、「合隆羽藏聯合慈濟開展冬日暖心活動，所得盈利均捐助慈濟基金會」等字眼，配上一張2年前台南維冠金龍大樓倒塌的照片，意圖行騙。

由於該2個詐騙專頁圖文並茂、幾可亂真，加上「1折起售」、「每出售1件將捐贈1件」等話術，正好與正廠「合隆羽藏」近日舉辦活動相呼應，讓不少善心民眾信以為真，匯錢下訂。

不少善心民眾匯錢上當

不肖業者面對網友詢問，大言不慚自稱「是真的，請放心」、「活動就是要幫助需要的人」，但卻將所有質疑詐騙的網友留言全都封鎖、刪除，直到正廠「合隆羽藏」6日下午在官方臉書PO出「防詐騙公告」，許多人才知受騙。

刑事局指出，目前尚未接獲被害人或廠商報案；刑事局呼籲，這類「一頁式購物詐騙廣告」商品價格都比市價低，民眾切勿貪圖便宜或為了做愛心而利用臉書、LINE交易，應在有第三方支付機制的網站消費，並選擇評價良好、具有實體店面的賣家，交易安全才能獲得保障。

慈濟基金會表示，所有捐贈程序皆依照衛福部相關規定辦理，對於民眾捐贈的款項、來源、指定用途和目的，也會進行必要的查核，希望民眾的善心能用於正當之處。