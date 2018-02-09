防逃新作法／被告有逃亡徵兆 檢可逕行拘提

2018-02-09

〔記者張文川／台北報導〕為避免再有嫌犯潛逃出境，司法院此次提出的「刑事訴訟法修正草案」，特別針對偵查、審判、執行三階段程序新增防逃規定，除訂定到庭聽判義務、宣判時一併審查是否羈押，以及賦予檢察官對有逃亡之虞的被告逕行拘提的法源等，甚至可在法院定讞判決卷宗送到前，就先憑判決主文執行發監；此外，法官也可要求被告交保時交出護照和不得處分財產，以及施以電子腳鐐監控。

過去被告在判決定讞後、發監執行前的「空窗期」逃跑的案例層出不窮，例如酒駕撞死送報生的英商林克穎、貪檢井天博、前立委羅福助都是如此，故此次草案也明定，未來檢察官必要時可於法院送交卷宗前執行發監，以免被告趁文書作業空檔逃亡。

偵查、審判、執行 全面張網

此外，被判死刑、無期徒刑或刑期逾2年的被告，執行檢察官若認為有相當理由，足以認定有逃亡之虞，即可不經傳喚程序逕行拘提並限制住居；至於被判6月以上、不可易科罰金的被告，若沒被羈押，檢察官也可以命令限制住居或逕行拘提，避免被告乘隙逃匿。

不過，前東帝士總裁陳由豪、力霸集團創辦人王又曾，都是在檢方啟動偵查前期就潛逃出境，此次新法未補強對這類「偵查時未到案之被告」的防逃程序，仍須仰賴檢方辦案速度。

還有，目前高等法院總習慣將羈押、交保的抗告案，直接撤銷發回地方法院重新裁定，造成如樂陞董事長許金龍歷經3次交保、抗告才被羈押的情形，不但浪費司法資源，也徒增逃亡風險，因此本次新法也規定，未來上級審若認為抗告有理，就應自為裁定。