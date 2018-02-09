司法出現空窗期 刑訴法三階段防逃

2018-02-09

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會昨通過司法院擬具「刑事訴訟法修正草案」，將由行政院與司法院會銜函請立法院審議，這項修法強化「防逃」機制，為防止未經羈押或停止羈押的被告意圖規避刑責而逃亡，授權法官、檢察官得命被告遵守一定的羈押替代處分，且於情事有變更時，得隨時變更、延長或撤銷。

政院會銜司院送立院審議

行政院長賴清德主持院會時表示，這項修正草案是為保障被告訴訟防禦權，強化被告在審判中接觸卷證的機會。

另外，羈押強制處分是對個人人身自由的限制，嚴重影響個人的名譽、信用，自應慎重從事，因此有強化現行「刑事訴訟法」羈押替代處分，得依個案情節，啟動防範被告逃亡機制。

「刑事訴訟法修正草案」明定，對於停止羈押的被告，法院得命被告接受適當的科技設備監控；未經法院或檢察官的許可不得離開住、居所或一定區域；交付護照、旅行文件或通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經法院或檢察官許可，不得就特定財產進行一定處分，以避免被告逃亡國外規避刑責。

修正草案也明定，除有法定例外的情形外，被告於宣判時有到庭聽判的義務，同時對於宣判一定重罪以上刑度的被告，如死刑、無期徒刑或2年以上有期徒刑者，預期將會逃亡以規避刑罰的可能性增加，法院應依職權或檢察官的聲請，審查是否有羈押的必要。

不過，行政院對宣判重罪後的被告防逃條款有不同看法，認為剝奪或限制人身自由的處置，應給予被告和辯護人適當的時間進行答辯準備，這項意見以附註的方式加註在修正條文中。