人倫慘劇／「想讓她重投胎」新手爸殺11月大腦麻娃

2018-02-09

趁妻出門上班動手

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「想讓女兒重新投胎！」莽父竟用袋子悶蓋11月大腦麻女兒重傷，目前仍與死神搏鬥中！

女嬰昏迷未脫險

桃園市44歲黃姓男子前天下午趁著妻子外出上班，涉嫌拿袋子套頭，企圖悶死年僅11個月大的獨生女兒，動手後打電話向警方自首，員警趕來發現女嬰已無呼吸心跳，救護人員接著趕抵，不斷為女嬰施作CPR，並送往林口長庚醫院急救，在持續營救下暫將女嬰從鬼門關前拉回，但女嬰陷入昏迷，送加護病房觀察，情況不樂觀。

父辭職照顧 壓力大

警方將黃男依家暴殺人未遂罪移送桃園地檢署，檢察官複訊後向法院聲押。檢警初步調查，黃男與妻子是小康家庭，夫妻原本快樂迎接獨生女兒，黃男期待可以享受為人父之樂，沒想到女兒出生後被診斷為腦性麻痺、發展遲緩，黃男還為此辭職專心照顧女兒，不料女兒沒滿1歲，黃男疑因照護壓力情緒失控，狠心對女兒下手。

向警自首 眼神空洞

黃男到案供稱，他覺得女兒「生病了」，不僅日後在照顧上會是重大負擔，女兒的成長過程也得承受外界異樣眼光，讓他越想越擔心、不捨，才會趁妻子外出、用袋子要悶死女兒，他直言：「想讓女兒重新投胎。」

警方說，黃男沒有前科、沒有家暴紀錄，有憂鬱症病史。他向警方自首時，神情呆滯、眼神空洞，面對檢方偵訊不斷啜泣，訊後遭聲押，法官裁定5萬元交保。警方已通報家庭暴力防治中心社工介入處理。