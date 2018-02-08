新竹警「臥冰」埋伏 山老鼠落網

2018-02-08

一舉逮13名盜伐嫌犯

〔記者廖雪茹／新竹報導〕寒流襲台，辦案人員在雪地「臥冰埋伏」，經過一番寒徹骨，一舉逮捕13名盜伐嫌犯，起獲市價高達數千萬元的紅檜、肖楠、牛樟等珍貴木塊和半成品2.1公噸。

從事藝品買賣的36歲主嫌謝明志，覬覦新竹縣五峰鄉山區的珍貴林木，吸收部落居民張姓男子組成盜伐集團，以提供免費毒品為誘餌，招募原住民入山盜伐、搬運林木，送到桃園觀音、苗栗三義等地銷贓。

警方與林務局人員不畏寒流，5日在積雪盈尺的山區埋伏，人贓俱獲。

新竹縣警察局長張榮興表示，謝嫌和張嫌共組的盜伐集團，認為天寒地凍加上山區警力薄弱，有機可趁，遂利用這波超級寒流，指揮山區原住民深入大鹿林道、霞喀羅大山、樂山、鳥嘴山及尖石鄉山區，涉嫌盜伐珍貴林木，截塊後以循山徑滾動或人力揹負方式運下山。

不畏酷寒 徹夜堅守雪地

新竹縣刑警大隊、新竹林區管理處、保七森警隊及海巡署等單位組成專案小組，5日凌晨上山查緝，雖山區降下大雪，但眾警為了查捕山老鼠，臥冰埋伏冷得直發抖，經徹夜堅守雪地，一舉建功，除緝獲謝、張兩名主嫌，還一併帶回11名共犯，以及查獲毒品與起獲2.1公噸贓物，大的重逾百公斤，小的也有50多公斤，有4嫌遭聲押獲准。

此案為新竹縣執行「安居緝毒專案」的重大成果，新竹縣長邱鏡淳、新竹地檢署檢察長姜貴昌等人特地慰勉警方辛勞。