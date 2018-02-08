陳家欽獨家警用防寒外套 恐絕版

2018-02-08

任高雄市警局長時創舉

〔記者黃良傑／高雄報導〕30多年未變的警察制服，票選後年底將全面換裝，改成藏青色、帥氣輕便制服，其實警政署長陳家欽擔任高雄市警局長時，在治裝上就有創舉，增加防寒外套選擇，多達5500多名官警選它，有官警穿出，十分帥氣吸睛，未料此外套竟成絕響。

這套防寒外套，平時像休閒外套，執勤時可將收藏於口袋的警徽章，以及「刑警」、「警察」字樣翻出識別，去年7月發給官警，高雄地區因平日氣溫高，較少用到防寒外套，今年跨年晚會時天寒，市警局提醒員警可著防寒外套執勤，許多官警「暖在心裡」十分感謝前局長，也有當時未勾選防寒外套的員警們「深覺後悔」。

近年治裝 沒防寒外套

基層官警指出，防寒外套是陳家欽創舉，讓官警能有多樣選擇，今年1、2月多波寒流侵襲，眾警紛紛把防寒外套拿出來穿，特別感受到前局長的貼心。不過去年治裝登記，沒有防寒外套選項，今年又全面換裝新制服，同樣沒有防寒外套選項，有官警坦言「有些失望」。

後勤科表示，高市警察每年度治裝費2000多萬元，105年間，時任局長陳家欽考量不讓官警治裝流於形式與單調，經多次與基層座談聽取意見，決議增加防寒外套選項，每件防寒外套市價約4000元；外套分為內外層，執行公務時除可自口袋翻出警徽與刑警等字樣，衣背也可翻出高雄市警察局CID字樣，不須再另外準備警用背心，保暖實用又便利，高市6000多名官警，約有5500多人勾選它。

最近寒流來襲，許多官警穿出，帥氣逼人還逼退寒氣，令不少沒擁有它的官警扼腕，時值警政署宣佈改換30多年的警察制服，高市警局這套「獨家」防寒外套，詢問度激增。

未列選項 詢問度激增

但雄警這件防寒外套，已連續2年未列入選項，後勤科也表示可惜，因陸續有基層官警反映，108年度的警察治裝預算，將向何明洲局長建議，再增加防寒外套選項。