司法首例／后豐橋案最高院裁再審 恐冤獄擴大 命放人

2018-02-08

證人前後證詞不一

〔記者項程鎮、楊政郡、謝武雄／綜合報導〕16年前安親班女老師陳琪瑄在后豐大橋墜橋殞命，陳女的男友王淇政、王的友人洪世緯皆被以殺人罪，各判15年、12年6月定讞，但王、洪兩人自始否認犯案，監委2012年調查報告指為冤獄，要求法院重審，最高法院昨天審結本案再審抗告案，認為當初指證被告犯案的證人前後證詞不一，已動搖有罪確定判決，因此首度自為裁定准予再審，並要求王、洪立即出獄。

監委指為冤獄 要求重審

台中地檢署表示尊重最高法院裁定，台中高分檢表示勿枉勿縱，台中高分院也表示收到裁定書後會進行分案，展開審理工作。

本案王淇政、洪世緯共花5年時間聲請再審，5度遭台中高分院駁回後、最高法院4次撤銷台中高分院的駁回裁定，但台中高分院仍不准再審，最高法院昨天乾脆自為裁定准予再審，此外，檢方也覺得疑點重重，一度聲請再審，檢察總長也提起兩次非常上訴，但皆遭法院駁回。

最高法院指出，本案證人王清雲曾4度證稱，沒聽見被告王男和死者陳女吵架內容，也沒看到陳女墜橋過程，但2004年1月14日以後，卻5次作證改稱清楚聽見雙方吵架內容，還看到陳女墜橋，王清雲聲稱是被告王男的父親找他關說，但王父已過世，且被害人家屬律師朱元宏與王清雲見面後，王才改變證詞，啟人疑竇，因此認定有罪確定判決已受動搖，未來王、洪兩人有機會改判無罪或輕判，所以准予再審。

2002年12月7日凌晨1點多，陳琪瑄在后豐大橋墜橋身亡，洪世緯當時打電話報警，王淇政抱著陳女屍體痛哭，陳女家屬質疑王淇政涉嫌殺人，2004年9月檢方對王淇政、開車載王的朋友洪世緯，都做出不起訴處分。

但原告律師、前台中地院法官朱元宏找證人王清雲作逐字稿陳述後，2005年檢方改將兩人起訴，台中地院、台中高分院將王淇政依殺人罪判15年、洪世緯12年半，2009年三審定讞，最高法院昨自為裁定准予再審，要求台中高分院重新審理，並要求監獄釋放王、洪兩人。

此外，監察院2012年8月16日通過監委調查報告，指后豐大橋墜橋命案是冤案，監委認為，法院僅依證人王清雲證詞就草率判決，且案發為農曆初四凌晨1點多，氣象局指天空不見月亮、視線不清，有罪判決書竟稱「月亮亮度能見度相當清楚」，監委直指為冤獄，要求司法機關重審本案。

昨下午3點台中地檢署收到裁定書，立即開出王淇政釋票，傳真給台中監獄及代執行的八德外役監，下午3點53分完成釋放，王淇政目前已經服刑7年多；同案被告洪世緯刑期較輕，已在2月1日從台中監獄獲得假釋。