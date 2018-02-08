凌遲殺友 狠切蛋蛋 判18年確定

2018-02-08

不滿友欠債 還引來小王

〔記者項程鎮／台北報導〕男子許文炳不滿友人黃俊雄欠錢不還，黃還介紹別人和他的前妻有染，憤而打昏黃男後，連割17刀凌遲，甚至狠割頭皮及把黃的睪丸割下致死，許男行兇後昏睡時，還手握黃男睪丸；最高法院認定許有「酒精使用障礙症」，行兇時辨識能力降低，駁回上訴判許男18年確定。

50歲許文炳不滿51歲酒友黃俊雄欠錢不還，還介紹其他人和前妻發生關係，2016年1月7日，許酒後騎車到彰化縣和美鎮黃男住處，向黃討債不成，兩人發生口角，許拿起板凳打昏黃，再凌遲17刀，在黃頭上「削頭皮」，及把黃男的兩顆睪丸割下，就在黃的身旁昏睡。

許男醒來後，發現手裡握著黃男睪丸，沒叫救護車就離開，直到與黃男同住的林姓友人返家，發現黃男倒臥血泊才送醫，但已回天乏術。許男犯案後逃亡45天，一度躲在工寮，後來躲到排水涵管內，用捕鼠器抓老鼠烤來吃維生。

躲排水涵管 吃老鼠維生

庭訊時，許男只承認毆打黃男，自認沒有要置他於死地，還說離開前曾幫黃男蓋被。一審依殺人罪判許無期徒刑，台中高分院認為，許男因債務和感情問題痛下殺手，非隨機殺人，審酌許男有賠償意願，但還沒達成和解，且其行兇前喝酒，辨識能力減低，依刑法第19條第2項減刑條款，將許判刑18年、褫奪公權8年，上訴後遭駁回定讞。