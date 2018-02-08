5歲女童遭凌虐性侵 無視求救 母被起訴

2018-02-08

置之不理 還逼童烈日下罰跪

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龍潭區一家食品店負責人王榆貿，涉嫌對5歲女童凌虐、強制性交被鄰居檢舉，檢警追查發現王男對女童不僅強制口交，還用牙刷戳女童下體、剃光頭、動輒毆打、更令學狗爬，而女童的30歲林姓母親明知女兒遭凌虐，卻置之不理，桃園地檢署檢察官昨將她依共犯傷害罪嫌也提起公訴。

檢方調查，林女在王榆貿食品店工作深獲信賴，還負責拓展新店，去年7月間女童放暑假，林女無暇照顧，於是委託王榆貿照顧。不料，王榆貿於照顧期間，不僅涉嫌將女童頭髮以刮鬍刀剃光，還動輒以手機電源線毆打，甚至叫女童磕頭一百次認錯，更誇張的是，王男在家裡不穿衣服，也不准女童穿衣，強迫女童對他口交及逼女童喝尿，用牙刷戳女童下體，叫女童學狗爬，女童以LINE向母親求救，林女卻沒反應，甚至在烈日下罰跪30分鐘來處罰女兒。

承辦的檢察官葉益發訊問林女為何能容忍小孩被如此對待，林女竟說：「都這樣了，我能怎麼辦？」因此分案將林女列為被告，昨天起訴。

狼應訊時承認︰我就是變態

林女偵訊時說，因她未成年的長子當車手被關進少年觀護所，女兒平時也會因犯錯擔心受罰而說謊，她擔心女兒步上哥哥後塵，加上工作忙碌無暇管教，王男自稱曾當過代課老師，才讓王照料女兒。葉益發表示，這是他辦案12年來所見最嚴重的惡行，直指王榆貿是「令人匪夷所思的變態」，王應訊時也自承：「我就是變態！」