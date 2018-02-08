女乘客一直哭 機警運將獻計擒狼

2018-02-08

〔記者王定傳／新北報導〕運將獻策智逮性侵狼！

女子小美（化名）4年前被蔡姓男子約到摩鐵聊天，遭對方伸狼爪性侵，事後她在計程車上大哭，運將得知小美受害，教她打電話給蔡男並按下擴音，運將在旁幫她「收音」蒐證，錄下的音檔果然助小美打贏官司；新北地院認定，從錄音可聽出，全案根本不是蔡男口中的性交易糾紛，刑事部分判蔡3年半、昨民事再判蔡須賠償25萬元。

判決指出，2014年11月，小美在家吃完安眠藥準備上床睡覺，因她從事傳播妹工作，突接到蔡姓男客邀她見面的電話，小美回覆「不想過去」，後來在蔡頻頻邀請下勉強前往一家摩鐵赴約，到場不久因藥性發作睡著，驚醒後發現遭性侵。小美逃離現場，請相熟的計程車司機前來載她離開，上車後一直哭，運將追問得知小美受害，且未保存證據。

教開擴音通話 錄下罪行

運將立即獻策，教小美以擴音方式撥打電話質問蔡：「為何趁我睡著時性侵？」蔡回：「我那時是不是有問過妳？」「我是不是一直問妳要不要跟我在一起？」雙方對話被運將在旁以手機錄音軟體錄下，小美持錄音提告。

法院審理時，蔡得知對話被錄下，無法否認雙方有發生性關係，只好辯稱兩人是性交易，因價格喬不攏才被告。但法官檢視錄音內容發覺，蔡男都未提及兩人是性交易，加上小美曾向男友強調自己的工作只是聊天喝酒，不會從事性交易，受害後曾試圖自殺並罹患憂鬱症，認定確遭蔡男侵犯，將蔡判刑3年半；小美另提民事求償200萬元，獲判准25萬元，可上訴。