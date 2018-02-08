高雄嘉義2把火 燒毀27戶逼哭貧嬤

2018-02-08

嘉義 人為縱火毀23戶

〔記者丁偉杰、蘇福男／綜合報導〕年關前夕，民眾除了注意地震訊息與防備，也要留意居家防火！昨天嘉義市和高雄市分別發生連棟式建物擴大延燒火警，嘉市部分查出是人為縱火，大火將林森西路的23戶民宅吞噬，還波及一棟大樓，警方逮捕一名男子偵辦；高雄一間早餐店清晨疑瓦斯外洩引發火災，火勢往左右延燒，共波及4間店面，兩起火警至少造成27戶受災。

嘉義市林森西路426巷昨下午2點42分發生火警，至傍晚近6點撲滅，共計23戶木造民宅燒毀，幸無人傷亡；附近一棟大樓也受到火舌波及而悶燒，消防員入內救出66歲陳姓中風老翁及1隻小狗。

貧嬤哭訴 要怎麼過年

火警發生時，住戶龔趙惠幼阿嬤在外面做小生意，聽聞住家起火跑回來，眼見家園全毀，頓時一把鼻涕、一把眼淚向市議員王美惠哭訴，表示兒子入監服刑，孫子由她扶養，現在房子燒了，家當也沒了，不知該怎麼辦。

警方昨晚逮捕41歲葉姓男子，葉供稱是當地住戶，因與同居人林女感情不睦，昨上午兩人起口角，下午越想越生氣，見同居人及小孩在2樓，於是持打火機點燃衛生紙後，獨自下樓吃麵，後來看見起火，心想不對，返回救出同居人及小孩，一度要拿滅火器滅火，但火勢已一發不可收拾。

高雄 早餐店瓦斯外洩

高雄市路竹區中正路菜市場一間早餐店，疑因廚房瓦斯外洩起火，消防人員以雲梯車救出6名男女；在對面擺攤的林先生說，起火時見3、4名早餐店工作人員倉皇奔逃，整間店很快就陷入火海。