慣竊一週偷3次 社區嚇到蓋高牆

2018-02-05

偷信用卡盜刷40萬買iPhone

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大里區兩處社區1週左右被慣竊周百齡入侵3次，偷走信用卡盜刷近40萬元，警方發現他很專業，沒留下指紋等證據，更令警方驚訝的是，此賊竟搭乘計程車犯案，社區居民相當惶恐，集資加高圍牆、安裝「尖山座」，把社區弄得宛如監獄般銅牆鐵壁，事隔2個月，他竟因「走路太快」被中市警三分局立德派出所員警盤查逮捕，周男還厚顏炫耀曾「拜師學藝」，警方先解送他入獄服刑，再清查所涉刑案。

搭小黃前來 變裝、不留指紋

警方調查，上述被竊兩處社區，中間僅隔一條馬路，50歲慣竊周百齡涉嫌於去年12月14日凌晨入侵，偷走女老師的信用卡，盜刷近40萬元，買10多支iPhone手機，同月22日清晨又涉嫌入侵其中一處社區，破壞住戶窗戶時，聲音驚動住戶圍捕，他爬牆跳入農田逃逸，居民相當惶恐，還寫信向市長林佳龍陳情，被入侵2次的社區更是加高圍牆，裝設「尖山座」，把社區弄得宛如監獄。

監視器畫面顯示，周嫌先攀越社區大門旁圍牆，入侵後大搖大擺找目標，竊盜手法高明，戴口罩、帽子、眼鏡與手套，不會留下指紋等證據，警方想從交通工具追查，卻發現他搭計程車偷竊，而且他不打電話叫計程車，是透過便利商店幫他叫車，不留電話號碼等資料。

警方表示，周嫌近20年來多次進出監獄，去年8月出獄後又立即犯案，涉案件數超過10起，另有竊盜罪尚未執行，去年9月底被台中與台東地檢署通緝。

出獄後再犯 自誇曾「拜師學藝」

行事謹慎的周嫌在上月23日晚間，因走路速度太快且不斷左右張望，被立德所員警盤查逮捕，他承認出獄後再犯竊案，還厚顏炫耀自己曾「拜師學藝」，依師傅指導，他會挑選無警衛的高級社區犯案，因為高級社區講求美觀，1樓住戶不會裝鐵窗，他用切割器破壞窗戶玻璃後入侵，但他不願說明師傅是誰等細節，警方懷疑他學藝地點是「監獄」，師傅則是服刑的「資深慣竊」。