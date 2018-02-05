租金糾紛 慣老闆闖咖啡廳換門鎖

2018-02-05

〔記者鄭景議／台北報導〕曾在臉書上嗆員工是「魯蛇」，被網友封為「慣老闆」的Venture Lab創業酒吧老闆江育勝，上月2日到台北市八德路的「創咖啡」，趁店家尚未開業，找鎖匠更換門鎖，致咖啡廳無法營業，咖啡廳老闆楊育明向警方提告江侵入建築及毀損，如今案件懸而未決，創咖啡已整整一個月未開業。

據了解，江育勝為八德路四段上該棟大樓二房東，他不滿創咖啡未如期繳交租金，上月2日上午趁創咖啡尚未開業，進入店內，找鎖匠更換門鎖，咖啡廳員工要進入店內準備開業，赫然發覺打不開門，通知老闆前來，江、楊兩人在店前發生爭吵，並且通知警方前來處理。

楊育明向警方表示，並非他不付租金，是江育勝未繳交租金給大房東，大房東上告法院，法院發執行命令給楊育明，因租金是爭議款，要求楊不可交租金給江。但江育勝則認為，法院的執行命令是一回事，兩人之間既然有民事契約，楊就應該如期繳交租金，才自行前去咖啡廳更換門鎖。

兩方各執一詞，爭執不下，楊育明遂在上月14日前往松山分局提告，但咖啡廳仍無法營業，至今已整整一個月，目前咖啡廳鐵門深鎖。

創咖啡為主打青年創業的咖啡廳，常在店內舉辦創業家聚會，主旨在打造創業家交流空間；江育勝的Venture Lab創業酒吧也主打青年創業，兩店的模式十分相似。

江育勝在2年前，曾因與試用期員工有支薪糾紛，還向詢問的網友表示「很合理！因為這是一家慣老闆開的店，我們拒絕魯蛇加入。」受到網友痛批，被封為「無良慣老闆」。