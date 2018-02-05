流浪犬蛻變警犬 「霸王」入鏡NHK

2018-02-05

〔記者劉婉君／台南報導〕流浪犬變波麗士犬！台南市善化警分局頭社派出所的「霸王」犬，會鎮守派出所、也會搭乘警用機車協助員警護果、執行清山勤務，聲名遠播，連日本NHK電視台也慕名前往採訪，所長黃勝潮笑說，「霸王要紅到日本去另類行銷台灣。」

有台灣土狗與狼犬基因

2歲6個月大的虎斑色公犬「霸王」，擁有台灣土狗及狼犬的基因，體型比一般犬隻高大，眼神銳利，曾因遭前飼主虐待而對人類有敵意，被送進台南市流浪動物之家，去年初頭社派出所響應市警局長黃宗仁推動的認養波麗士犬活動，黃勝潮花了3週的時間，才讓霸王願意親近，迄今將近1年，霸王不只學會了「坐下」、「握手」、「跳躍咬球」，且大部分時間鎮守在派出所前守望，一發現有陌生人或車輛靠近，還會狂吠提醒員警，成為頭社派出所的一份子。

派出所一份子 守望鄉里

去年8月，黃勝潮帶著霸王在反毒公益健走淨灘活動中擔任反毒大使，外型及表現獲好評，民眾將影片上網，NHK電視台看到活動片段，主動聯繫主辦單位欲來台製作「流浪犬零撲殺」政策的專訪節目，即選中霸王擔任毛小孩男主角，上週到頭社派出所採訪霸王與黃勝潮及員警們的互動情形，拍攝作業於前天結束。

霸王的訓練都由黃勝潮負責，他說，頭社派出所為偏鄉派出所，員警配置較少，夜間執勤警力較單薄，果園又多，騎機車執行巡邏勤務時，霸王都會坐在機車的腳踏處，只要看到陌生人就狂吠；社區民眾說，「自從霸王來了，治安也變得更好了，水果不再被偷摘。」

霸王在社區裡走動，也和民眾互動良好，黃勝潮說「霸王就像親善大使」，對警所的形象也有加分作用，希望霸王的例子能為認養流浪犬發揮拋磚引玉的效果。