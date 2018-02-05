應召圈拒絕往來戶 性變態月薪3萬全花在買春

2018-02-05

〔記者余衡／新北報導〕有夠噁心！22歲黃男有要求伴侶口爆加喝尿的特殊性癖好，女友不堪分手後轉向網路援交，援交妹也口耳相傳列為拒絕往來戶，他竟纏上援交妹「小魚」加碼萬元要求配合，完事後僅付4千元，女方不甘受辱報警，警方提醒恐遭社維法裁罰，女方怒斥黃男「超變態，就算被罰也一定要告！」

嚇跑女友 纏上援交妹

據了解，家住新北市的黃男從事保全業，疑工作壓力大產生特殊性癖好，常要求女友吞精加喝尿，去年初女友不堪提出分手，黃男轉而上網找應召女或援交妹買春，黃男某次要求應召女喝尿，女方憤而找人痛扁黃男，由於應召收費高昂且多半不願配合，黃男改透過LINE搜尋援交妹。

說1萬給4千 賴帳挨告

警方調查，黃男找援交妹初次交易都很正常，第二次再找上門時，就要求口爆及喝尿等噁心行徑，黃男每月3萬元薪水幾乎全用在買春，到了月底沒錢，還曾偷走援交妹財物，甚至持電擊棒威嚇不付錢白嫖，吃定援交妹不敢報警，在援交妹群組惡名遠播。

上月黃男新申請手機門號及LINE帳號，聯繫曾交易的援交妹小魚，小魚到場發現恩客是黃男，當場拒絕交易不料黃男一路尾隨到女方住處，苦苦哀求加碼至1萬元，小魚勉為其難答應，完事後黃男只付4千元，小魚不甘受辱冒著被依社維法裁罰風險報案，警方研判受害者恐達5人以上，訊後依詐欺、強制性交及竊盜罪嫌將黃男函送法辦。