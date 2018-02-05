泰女一樓一鳳 雞頭用LINE遙控

2018-02-05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕泰國籍女子妮塔雅及希莉玟（皆音譯）透過賣淫集團以觀光名義來台賣淫。警方逮捕兩女及負責送飯的葉男。警方偵訊發現，兩女賣淫後只能分得4成現金，其他皮肉錢都被黑心仲介抽走，訊後對兩女依違反社會秩序維護法開罰。葉男則觸犯共同犯圖利容留性交罪，被基隆地方法院判3個月徒刑，得易科罰金。

基隆警方接獲線報，有跨國賣淫集團在市區以一樓一鳳方式賣淫。警方派員查看時，發現56歲葉男常出沒該處送便當，確定賣淫女子租住處後，多日埋伏觀察，等嫖客進到屋內，馬上進入逮人。

葉男偵訊時向警方坦承，受僱綽號「小五」的男子，以每天5百元代價負責送飯給賣淫小姐，或幫忙代買生活必需品，詳細交易細節並不清楚，與小五都是利用LINE聯繫，不知對方真實身分。

皮肉錢只分到4成

警方調查，25歲妮塔雅因年紀較輕，每次向嫖客索價3千元「服務費」，43歲希莉玟每次收2800元，但分別都要被抽走1800、1600元的仲介費。

警方指出，兩名女子PO在通訊軟體上的照片都非常漂亮，吸引大批男客上門，平均每天要接超過5個客人，休息時間非常短，妮塔雅甚至忙到來不及整理垃圾桶，衛生紙、保險套都滿出來；兩人來不及上妝就被帶回偵訊，跟廣告相片差距甚大，連剛消費完的男客，在警局的燈光下，看見兩女真面目，都嚇了一跳。

而小五也非常的狡詐，在租屋處外裝設監視器，等確認身分後，才讓小姐開門接客。

兩名泰籍女子向警方承認賣淫，並表示都是用通訊軟體跟小五接洽，賣淫的錢就由送飯的葉先生取走仲介費，轉交給小五。警訊後，將嫖客及兩名女子依違反社會秩序維護法開罰，並將兩名泰女轉交移民署進一步調查。負責送飯的葉男依共同犯圖利容留性交罪移送偵辦，基隆地方法院日前審理後，考量他犯後承認犯行，判刑3個月，得易科罰金9萬元。