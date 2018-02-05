母抱女跳樓逃 宜蘭惡火2死4重傷

2018-02-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮一處小吃店兼住家的三樓樓房昨火警，祖孫三代有12人在家，造成2死4重傷慘劇；當時阿嬤、大兒子、二媳婦、4歲和6歲孫女受困二、三樓房間，阿嬤和大兒子命喪火窟，二媳婦情急下，將6歲女兒從3樓拋下，又抱著4歲女兒跳樓逃生，她和6歲女兒頭部重創，與死神拔河中。

阿嬤和長子命喪火窟

消防局初判起火點在阿公那一戶的二樓客廳，但2樓電暖器並沒插電，電源處沒異狀，不像電線起火，也無縱火跡象，是否抽菸等人為因素引起，還要確認。

頭城這處三代同堂住家分成兩戶共14人，林姓阿公那戶一樓，由阿公阿嬤經營小吃店，阿公的大女兒、女婿與3名孫子住在隔壁戶。昨下午1點47分，小吃店二樓的客廳發生火警，濃濃黑煙不斷竄出，連一旁國道五號都被濃煙影響。

火災時有12人在家，其中阿嬤在二樓房間睡覺，大兒子、二媳婦、4歲和6歲孫女在3樓各自房間，在一樓的阿公、7歲孫女等5人順利逃出。二媳婦發現失火，情急下，將6歲女兒從窗外拋下，女兒撞到遮雨棚臉部著地，頭部骨折；她又抱著4歲女兒從3樓跳下來，2人身上有多處骨折，二媳婦送醫時已昏迷。

小吃店二樓起火直竄3樓，與隔壁棟的三合板隔間都被燒毀，濃煙竄進隔壁二樓；呂姓女婿在二樓看到濃煙，趕緊抱起3歲小兒子往下逃，小兒子被嚴重嗆傷。呂哽咽說，他轉身想再回去救人，卻因火勢濃煙太大，怎麼也進不去，老婆與另2名兒子在一樓，還好及時逃出。

「我老婆和兒子還在裡面啊！」林姓老翁紅著眼眶說，當時7歲孫女本來要上二樓，突然大喊「阿公，都是煙…」他才發現失火，煙實在太大，他想上樓救人也上不去，真的不知該怎麼辦。

火勢2點半撲滅，消防人員在三樓浴室發現林翁的38歲大兒子燒焦遺體；又在二樓房間發現62歲阿嬤遺體。

消防局表示，三樓後方鐵捲門關閉，鐵窗也焊死，大兒子可能逃不出而躲在浴室，火災現場都是三合板隔間，火勢燃燒迅速。

3歲男童嗆傷 插管治療

醫院表示，二媳婦和6歲女童腦部缺氧，生命徵象不穩，接受插管治療且須開腦手術，4歲女童意識清楚，另名3歲小男童有吸入性嗆傷，在加護病房插管治療。