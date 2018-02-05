破逾噸Ｋ毒「等」貨主 檢保密 海巡搶先爆

2018-02-05

小琉球外海查獲昇利滿號

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署指揮高市苓雅警分局會同海巡緝私艦，2日在小琉球外海查獲「昇利滿號」漁船涉嫌走私1289.6公斤K他命，陳姓船長與外籍船工等6人被捕，專案小組為緝獲幕後貨主，要求相關單位保密，並拜託媒體配合，未料人還沒抓到，海巡署官網3日竟大剌剌在「查緝成效」一欄，公告緝獲這起歷年最大的海上K他命走私毒品案，引發檢方不滿去電，海巡署才在晚間緊急將相關訊息下架。

公告緝獲最大海上K毒案

台灣高檢署日前擬定「安居緝毒專案」，由高雄地檢署指派緝毒專組主任檢察官蘇聰榮等人，利用最新採購的數位鑑識系統，透過大數據過濾漁船進出可疑資料後，鎖定東港籍漁船「昇利滿號」涉嫌重大。

檢方去電 海巡署下架訊息

檢、警、海巡2日得知「昇利滿號」漁船在海面故障失去動力，找來其他漁船拖船，辦案人員當天下午在高雄外海處，登檢該船，並將該船押回高雄港海巡碼頭，經陳姓船長（男，63歲）同意執行搜索，在該漁船冰櫃底部夾層內，查獲以「鐵觀音茶葉」真空包偽裝的高純度K他命126袋，每袋約10.2公斤，總重1289.6公斤，當場逮捕陳姓船長，並扣押該漁船。

冰櫃底夾層起出毒品

承辦檢察官顏郁山隔天偵訊後，認為陳姓船長涉犯毒品危害防制條例的運輸三級毒品，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。其餘5名外籍漁工裁定責付仲介。

船長羈押禁見 扣漁船

因擔心走漏消息，幕後貨主等其他涉案人員跑掉，檢方破案第一時間就要求參與專案的相關單位保密，並拜託聞訊的記者先不要報導，沒想到，海巡署的官方網頁翌日竟在查緝成效重大訊息中，公然將此事曝光，檢方為此去電，海巡署才在晚間把訊息下架撤掉。

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