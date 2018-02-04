酸同學肥宅 挨告改口誇他壯

2018-02-04

律師稱新興用語

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男大生在Dcard發文暗諷李姓同學是「肥宅」，遭李提告涉公然侮辱，陳男到案辯稱「肥宅」是指很壯的意思；律師洪銘憲認為，法院認定有無公然侮辱犯行時，常會引用教育部辭典解釋用詞是否有侮辱的用意，但「肥宅」是新興用語，有待院檢進一步見解。

據悉，在網路上輸入「肥宅」並搜尋，可以看到諸多不同的說法，不少討論肥宅文章中，慣指肥宅是宅男們的一些習慣，如足不出戶、著迷動漫遊戲且社交能力低落，或是強調肥胖身形體態，並給女性的不良印象；由於網路大量使用肥宅這個名詞，也有網友習慣以「本宅」、「本肥宅」自稱，減少了負面的意味。

男大生辯無中傷惡意

陳男就是在網路上PO文暗指「某系、某班李╳╳是肥宅」，李姓同學發現後對陳提告公然侮辱，陳男到警分局製作筆錄時辯稱，他PO的「肥宅」是指很壯的意思，沒有惡意要中傷同學。

律師洪銘憲說，刑法上公然侮辱罪指的是公然侮辱他人，公然的定義是指不特定人士或多數人可以共見共聞；侮辱是指以使人難堪為目的。

換言之，使個人在社會上所保有的人格、地位，達到貶低或損害的程度就是公然侮辱。

洪銘憲也說，法院審理公然侮辱案件，通常會引用教育部辭典，解釋用語是否辱人，如果像「肥宅」這種新興用語，沒有公正單位解釋時，就要看當事人如何辯解，院檢如何判定。

洪銘憲也表示，如果在網路上能搜尋得到「肥宅」的定義，可能又要探討陳男所指稱的李男，是不是真的體態是「肥」？是不是有符合社交能力差、足不出戶、著迷動漫等要件。