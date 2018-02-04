通緝犯飆逃撞飛2民眾 不管死活下車落跑

2018-02-04

飛速撞警車 最後撞上國光客運

〔記者王宣晴、劉慶侯、陳恩惠／綜合報導〕由25歲通緝犯吳建稷承租的白色馬自達轎車，前晚在新北市三重區闖紅燈遭警方追捕，歹徒一路飛速逃逸，逃至北市萬華區時，先在中興橋上撞壞警車，接著逆向衝撞1輛轎車、3輛機車，導致2名無辜民眾分受輕重傷，轎車最後撞上1輛國光客運，歹徒棄車逃逸；警方懷疑涉案人就是吳男，依肇事逃逸、公共危險、妨害公務等罪全力追緝中。

1人顱內出血 住院觀察

前晚7時，三重警方在環河南路發現該車未開大燈加上高速闖紅燈，開啟警示燈示意攔查，駕駛加速逃逸，狂飆經過中興橋，在下橋處與警車擦撞，導致警車車頭毀損，員警下車喝令駕駛下車，此時駕駛見燈號轉為綠燈，猛踩油門再度逃逸。

警方調查，該車不斷逆向蛇行，駛至台北市環河南路、內江街口時，又擦撞1輛轎車，同時衝撞3輛機車，56歲陳姓男騎士被撞飛重摔在地，因顱內出血，送加護病房急救，另名38歲黃姓騎士即時閃避，但後座妻子右腿擦傷。

歹徒車輛仍未停下，持續加速，最後在忠孝西路、昆明街口撞上國光客運，歹徒棄車逃逸。

「司法一定要嚴懲肇逃者」

擔任設計師的陳男經急救後恢復意識，因事發突然，除知道自己受傷，已記不起發生了什麼事；他因傷勢嚴重，仍住院觀察中，由警方協助提出傷害告訴。黃男在眼鏡公司擔任技師，當時有注意到1輛轎車逆向衝過來，立即閃避，但仍被對方高速擦撞到，造成機車失控倒地，導致妻子受傷。黃男表示，自己雖沒受傷，但太太腿部擦傷，要對肇事者提告，他氣得說「司法一定要嚴懲肇事逃逸的駕駛人！」

警方表示，租事的吳建稷是傷害案通緝犯，警方在肇事車上發現吸食器，以及1封寄到土城看守所的信件，目前還在釐清肇事駕駛身分。