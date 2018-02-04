拉K穿內衣上哨睡著 部隊軍火庫曝險

2018-02-04

〔記者黃建華／高雄報導〕離譜！海軍陸戰隊99旅薛姓上兵，在外拉K後返回營區擔服械庫衛哨，竟茫茫然地穿著內衣上哨，進而趴在桌上睡著守衛放滿大批軍火的軍械庫，查哨長官發現後不可置信，往上通報將這名拉K兵依違反陸海空軍刑法的「衛兵哨兵廢弛職務罪」送辦；高雄地檢署將他起訴。

查哨長官拍打還沒反應

檢方起訴指出，26歲薛姓上兵在海軍陸戰隊99旅砲兵營砲三連服役，去年5月30日放假在外，在營外一家KTV施用三級毒品K他命，當天深夜11點收假返回營區，隔日清晨即擔服5點到7點的聯合械庫衛哨勤務時，依規定須穿著整套迷彩服、戴鋼盔與著S腰帶，服勤時需站姿或坐姿，但薛因吸毒茫然，僅穿內衣上哨且趴在桌上熟睡。

廢弛職務 被移送法辦

連隊陳姓下士班長當天清晨5點半巡查發現，喊叫薛男沒回應，繼而拍打亦無反應，班長最後用力搖動薛的身體，薛才醒來，但精神依然恍惚；班長問薛：「你知不知道自己在做什麼？」薛竟答：「不清楚。」班長認為薛員嚴重廢弛職務，火速回報連長，營區隨即報請高雄憲兵隊偵辦，將薛移送雄檢。

阿兵哥最重可判5年

檢方根據薛自承休假拉K，及陳姓班長證述及軍醫院驗尿報告，將薛員起訴，聲請簡易判決。陸海空軍刑法第34條「衛兵哨兵廢弛職務罪」規定，衛兵、哨兵或其他擔任警戒勤務之人，因睡著、酒醉或其他同類情形而廢弛職務，足生軍事上之不利益，最高可處5年有期徒刑。