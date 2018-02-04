操作租來爬梯機 孝子摔死漸凍老爸

2018-02-04

天天背父上下樓

〔記者吳政峰、陳恩惠／台北報導〕孝順的王姓男子每天背罹患漸凍症的老爸上下樓，妹妹看了不忍心，租借一部撐桿式爬梯機給他使用，未料王男不諳操作方式，首次使用時不慎翻落爬梯機，王父遭重摔身亡，檢方將王男依過失致死罪起訴，高等法院認為王男不知受訓認證後才能操作爬梯機，將他判決無罪確定。

妹想減輕兄負擔

判決指出，王父罹患俗稱漸凍症的僵直性脊椎炎合併脊髓側索硬化症，行動不便，住在新北市一處公寓3樓，幸有兒子每日背他上下樓活動、幫洗澡，照顧得宜，狀況尚可。王妹不捨哥哥每日辛苦照顧父親，2015年底向新北市輔具資源中心租借一部撐桿式爬梯機，輔具中心指派廠商天群醫療公司將爬梯機送到王家，教導王妹如何操作，訓練1小時後通過認證。

不知操作須認證

事隔2天的2016年元旦，王妹教導王男如何操作爬梯機，並由王父坐在機器上實際操作，未料才下降第一個階梯，爬梯機就失去控制往前傾倒，王男抓不住機器，父子一起滾下樓，被繫在機器上的王父顱內出血，5天後身亡。

輔具中心出庭指出，這是首次出借撐桿式爬梯機，租約上載明僅限接受過訓練的人使用；天群也說訓練時有提醒王妹，要由認證通過的人操作。王妹否認廠商說法，宣稱她學習時就覺得操作不易，也不知道要經過認證；王母說，家人平日都要工作，爬梯機怎麼可能只讓女兒一人操作。

重35公斤 拉不住

王男悲痛欲絕，供稱他為了父親翻修雲林祖厝，當天開心要帶父親回去看看，才會操作爬梯機帶父親下樓，爬梯機跌落當下，瞬間重力過大，他根本拉不住；王男事後重回現場操作爬梯機，按照標準作業程序，撐桿也卡住，直到廠商工程師接手才排除故障。

法官發現，爬梯機重35公斤，實際模擬機器向前傾時，連輔具中心的男員工也無法抓住，足證不是1小時短期教學就可使用，應由專業人員操作較妥適。

法官判孝子無罪

法官認為，該款爬梯機只要一操作失誤，就可能發生致命危險，但輔具中心未重複提醒王妹只能由通過認證的人操作機器，王男在不知情情況下使用釀憾，認定無罪。案發後，部分縣市輔具中心已停用撐桿式爬梯機；記者昨天致電天群公司，女員工表示公司週休未營業，上班時間再回覆。