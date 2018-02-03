酒女積蓄被男友花光 男友還叫警「銬她」

2018-02-03

〔記者張瑞楨／台中報導〕在理容KTV工作（陪酒）的34歲彭姓女子，月入10幾萬元，卻被無業男友天天要錢花光光，日前酒後2人吵架，彭女氣得想跳河，員警趕來勸阻，沒想到吃喝都靠彭女的男友，竟態度冷漠地對警方高喊「把她銬起來！」警方未聽，而是把這名可憐女子帶回警所安撫。

警方表示，後來員警通知彭女父親，老邁彭父一見到女兒，立即給她溫暖擁抱；所內有員警私下感慨說，此事證明一個道理，最疼愛女人的男人，或許不是情郎，而是自己的父親。

中市警察局第三分局東區分駐所巡佐王坤煜、員警施淦運，一週前執行凌晨巡邏勤務時，接獲報案指東門橋有女子要跳河，警方趕抵，見有酒意的彭女情緒激動，陳姓男友抓著她，彭女見到警察，哭訴：「我每個月的錢都被他（陳男）花光光，我真的很可憐，不要跟他在一起了！」接著說，她沒有真的想死，只是一時情緒失控。

彭女說，自己在理容KTV工作，月入10幾萬元，年長她10歲的男友，沒工作又有刑案在身，「他只要我的錢」，不僅花光她工作半年的存款，還以姊夫生病為由，一直向她伸手要錢，「他天天只要錢，快受不了」。

態度顯得冷漠的陳男，不思安慰女友，反而高聲要求警察「她會亂，銬起來」，之後又跟消防救護人員說「給她打解酒針」，均被警察與救護員拒絕；員警見彭女不願就醫，將她帶回東區分駐所，接著聯繫彭父來接女兒。整個過程，陳男態度始終冷冷的，也不願去警所，反而是報警的路人比較擔心彭女安危，還有儘快趕來的彭父趕緊上前擁抱女兒，彭女隨即在父親懷中放聲大哭，彭父輕聲安慰「沒事了，我們回家」，在寒夜中牽著愛女離去。

警方發覺，陳男前科累累，還有觸犯檢肅流氓條例等紀錄，但非通緝犯；「吃軟飯」的陳男高大英俊，警方研判2人有可能是在「理K」（理容KTV）認識，彭女受陳男外貌吸引而交往。

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