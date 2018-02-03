奈及利亞親王台灣婿 第5度酒駕被逮

2018-02-03

棄車躲進郵局仍被逮

〔記者王宣晴／新北報導〕持台灣居留證的奈及利亞部落親王羅帝米（Prince Rotimi Onifade），先前已4次酒駕遭逮，不料昨天第五度酒後騎車，遭新北市警方攔下後，羅帝米還棄車「跑給警察追」，最後躲進郵局，仍被警方請出逮捕，酒測值0.32，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

前後已繳12萬元罰金

警方調查，58歲的羅帝米22年前持居留證來台學習中文，之後娶了台籍妻子，定居在新北市泰山一帶，但羅帝米從2010年起頻頻酒駕，第一次在泰山酒駕被逮、遭罰8萬元，101年又在桃園龜山酒駕被抓，法院判處拘役3個月，易科罰金4萬6000元；但羅帝米不知悔改，去年10月、12月又接連酒駕落網，該2案目前仍在法院審理中。

2條酒駕官司未結

昨日上午9點，羅帝米騎車行經新北市泰山楓江路時，因搖晃不穩引起林口分局泰山分駐所巡邏警網注意，員警開啟警示器示意攔查，羅帝米竟將機車隨意丟棄路旁，慌張逃跑躲進郵局，企圖躲避酒測，由於他外型高壯顯眼，警方立即將他從郵局裡「請出來」，測得其酒測值0.32。

稱只「喝半瓶紅酒」

羅帝米偵詢時供稱，他前晚在家喝了半瓶紅酒，昨早以為已經退酒，才騎車外出，沒想到酒測仍超標。