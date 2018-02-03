女檢嗆法官 險當庭被捕

2018-02-03

當被告面互嗆 司法史首見

〔記者顏宏駿、林良哲、陳冠備、項程鎮／綜合報導〕司法史上前所未聞，法官和檢察官在庭上當場言語開幹，還幾乎上演法官當庭逮捕檢察官戲碼！

為是否收押對幹 兩敗俱傷

彰化地檢署女檢察官莊珂惠偵辦一起妨害性自主案件，認為被告犯嫌重大，向彰化地院聲請羈押，院檢經過2小時激辯，受命法官陳彥志認為被告無羈押必要，裁定3萬元交保，莊珂惠無法接受，當庭對法官嗆「你是不是中午沒吃飯，腦袋不清楚？」陳認為女檢涉及侮辱公署，要求道歉遭拒後，法官嗆「妳不道歉，別以為我沒辦法逮捕妳」，在場法警楞住、通報院方，院檢高層隨即協商，女檢仍未道歉，院方最後沒有做出逮捕動作，但決定把女檢函送彰化地檢署偵辦。全案引發司法界大震撼。

女檢遭函送法辦

法界人士普遍認為，為了一件「小案件」，院檢傷和氣，兩敗俱傷，法官可做行政裁處，行文要求更換出庭檢察官，卻大動干戈把檢察官送辦，不管最後能否成立犯罪，已讓全民對這起「司法家醜」看笑話。

此案緣於一起網路交友演變成的性侵案，受害女網友控告男網友性侵，彰化地檢署派對婦幼、兒少專長的檢察官莊珂惠偵辦，莊經過多月偵查，認為男子涉嫌性侵，且有女方地址、電話，有再犯之虞，昨向彰化地院聲請羈押。

昨天上午10時，彰化地院召開聲押庭，檢辯雙方對於「是否合意性交」、「有無羈押之必要」展開激辯，到了12時，法官陳彥志裁定3萬元交保，莊無法接受，2人在被告面前再次激辯，陳有點動怒說「我已做裁決，妳還要怎樣？」莊回說「你是不是中午沒吃飯，腦袋不清楚」激怒了陳，陳要莊道歉，莊拒絕，陳再次要求莊仍拒絕，最後陳嗆說「妳不道歉，別以為我沒辦法逮捕妳」；彰檢襄閱主任檢察官獲知兩人槓上後，前往先將莊檢帶離法庭。

法界人士認為，法官站在審理者地位，與檢察官立場不同，面對檢察官「嗆聲」要沉得住氣，最好方式是休庭，或要求更換檢察官，不必搞到當庭嗆說逮捕，這樣理虧的反而是法官；但相對的，檢察官對法官裁定可抗告，有不滿也可向庭長反映，出言嗆法官，不排除侮辱公署或侮辱公務員罪嫌會成立。

「溝通問題」司法高層低調

司法院秘書長呂太郎昨表示，尊重法官對個案的處置；法務部政務次長陳明堂緩頰說，本案「只是溝通上的問題」，司法高層對此一罕見的院檢互嗆案，均採低調冷處理。彰化地檢署昨對法官裁決表示尊重，將在收到函文後再後續處理。

  • 彰化地檢署檢察官莊珂惠為一起妨害性自主案件在法庭上嗆法官陳彥志腦袋不清楚，差點被法官當庭逮捕。（記者顏宏駿攝、翻攝）

    彰化地檢署檢察官莊珂惠為一起妨害性自主案件在法庭上嗆法官陳彥志腦袋不清楚，差點被法官當庭逮捕。（記者顏宏駿攝、翻攝）

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