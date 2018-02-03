女檢嗆法官 險當庭被捕

當被告面互嗆 司法史首見
〔記者顏宏駿、林良哲、陳冠備、項程鎮／綜合報導〕司法史上前所未聞，法官和檢察官在庭上當場言語開幹，還幾乎上演法官當庭逮捕檢察官戲碼！
為是否收押對幹 兩敗俱傷
彰化地檢署女檢察官莊珂惠偵辦一起妨害性自主案件，認為被告犯嫌重大，向彰化地院聲請羈押，院檢經過2小時激辯，受命法官陳彥志認為被告無羈押必要，裁定3萬元交保，莊珂惠無法接受，當庭對法官嗆「你是不是中午沒吃飯，腦袋不清楚？」陳認為女檢涉及侮辱公署，要求道歉遭拒後，法官嗆「妳不道歉，別以為我沒辦法逮捕妳」，在場法警楞住、通報院方，院檢高層隨即協商，女檢仍未道歉，院方最後沒有做出逮捕動作，但決定把女檢函送彰化地檢署偵辦。全案引發司法界大震撼。
女檢遭函送法辦
法界人士普遍認為，為了一件「小案件」，院檢傷和氣，兩敗俱傷，法官可做行政裁處，行文要求更換出庭檢察官，卻大動干戈把檢察官送辦，不管最後能否成立犯罪，已讓全民對這起「司法家醜」看笑話。
此案緣於一起網路交友演變成的性侵案，受害女網友控告男網友性侵，彰化地檢署派對婦幼、兒少專長的檢察官莊珂惠偵辦，莊經過多月偵查，認為男子涉嫌性侵，且有女方地址、電話，有再犯之虞，昨向彰化地院聲請羈押。
昨天上午10時，彰化地院召開聲押庭，檢辯雙方對於「是否合意性交」、「有無羈押之必要」展開激辯，到了12時，法官陳彥志裁定3萬元交保，莊無法接受，2人在被告面前再次激辯，陳有點動怒說「我已做裁決，妳還要怎樣？」莊回說「你是不是中午沒吃飯，腦袋不清楚」激怒了陳，陳要莊道歉，莊拒絕，陳再次要求莊仍拒絕，最後陳嗆說「妳不道歉，別以為我沒辦法逮捕妳」；彰檢襄閱主任檢察官獲知兩人槓上後，前往先將莊檢帶離法庭。
法界人士認為，法官站在審理者地位，與檢察官立場不同，面對檢察官「嗆聲」要沉得住氣，最好方式是休庭，或要求更換檢察官，不必搞到當庭嗆說逮捕，這樣理虧的反而是法官；但相對的，檢察官對法官裁定可抗告，有不滿也可向庭長反映，出言嗆法官，不排除侮辱公署或侮辱公務員罪嫌會成立。
「溝通問題」司法高層低調
司法院秘書長呂太郎昨表示，尊重法官對個案的處置；法務部政務次長陳明堂緩頰說，本案「只是溝通上的問題」，司法高層對此一罕見的院檢互嗆案，均採低調冷處理。彰化地檢署昨對法官裁決表示尊重，將在收到函文後再後續處理。