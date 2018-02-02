富少偷拍300G愛愛片 嗆:不解我渴 就解決妳面子

2018-02-02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕23歲「富少」李威德涉嫌偷拍與多名女子的性愛影片，用以散布與恐嚇女子與他持續發生性行為，就連女友不幫他跑腿買飲料，都被威脅「檔案快壓縮好了」，警方在他電腦發現高達300GB的性愛影片檔案，有5名受害女子出面提告，其中一名16歲少女被恐嚇、連班導師都收到性愛影片，桃園地檢署昨偵結依竊錄、散布猥褻影像、恐嚇、妨害電腦、違反保護令等罪嫌將他起訴；李男另因毒品案目前在新店戒治所觀察勒戒中。

多罪爆發 起訴

檢警調查，李男家境富裕卻不學好，家人對他也很頭痛，他獨自在桃園市蘆竹區租套房，家人還是按月給零用錢，李男常在網路曬藍寶堅尼超跑照「炫富」，自豪地說自己每月有20萬生活費；事後否認每月有20萬元零用錢，超跑其實是朋友的；去年9月，檢警前往李男租屋處拘提時，他一度拿噴漆反抗，被捕後矢口否認犯行，辯稱自己因飼養鬥牛犬以及友人偶爾託養獒犬，在住處架設鏡頭，只是為了拍攝狗兒，性愛影片都是網路下載的。

然而，受害女子指控說，去年1月間她到李男租屋處，李男卻趁她外出、將手機放在桌上時，存取她手機內與男友的性愛影片，事後還上傳臉書及自創的「威德筆記」網站與YouTube，她提告後，李男還在臉書PO文罵她「妳吃壞不要臉了，顛倒是非、扭曲事實，誰騷擾妳」等語。

李男前女友也指稱，李男偷拍與她的性愛影片，去年1月間她不想幫忙跑腿買飲料，李男卻LINE她稱「快壓縮好了」、「我會標記妳的家人」、「不解決我渴，我就解決妳最重要的面子、臉」，之後她想遠離李男也接連遭到恐嚇，性愛影片被上傳到YouTube，她雖聲請保護令，李男仍到她上班處騷擾。

警方發現李住處設有許多密錄鏡頭，彷彿小型的「楚門世界」。其中幾段影片還錄下李男偷拍前，在電腦前「喬角度」的身影，成為犯案鐵證。