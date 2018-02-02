高中誆稱博士 當上執行長 掏空5千萬養3個女人

2018-02-02

買鑽石珠寶送小三

〔記者張瑞楨／台中報導〕台版神鬼交鋒！高中肄業且不諳英文的66歲男子古紹土，得知上櫃公司邦泰投資中國失利，見有機可乘，向邦泰董事長許智仁謊稱是留德博士、曾任賦稅署副署長等，還是奈米科技專家。商場打滾一輩子的許智仁竟被「矇了」，聘他當執行長，卻沒想到他假公濟私、胡作非為中飽私囊，包括到澳洲探望求學女兒，虛報差旅費741萬餘元，連買鑽石珠寶送小三都虛報公帳，害邦泰公司損失達5000萬元，台中地院依觸犯證券交易法與詐欺等罪，各判古紹土12年10月、3年3月徒刑。

判決書指出，邦泰公司2006年至2009年於中國成立尚邦光電失利，損失達台幣1億元，還偽造財務報表，規避經濟部審查，騙徒古紹土僅高中肄業，卻向當時的董事長許智仁誆稱，他是德國慕尼黑大學國際金融貨幣學博士，曾任14職等賦稅署副署長，還是奈米科技專家。

2009年10月起，古遊說許智仁與董事會聘他當執行長，他得知邦泰偽造財務報表之事，藉此要脅邦泰公司高層，不得過問他所作所為，否則將揭發偽造財務。

助妻子等 開2家公司

古有恃無恐，開始一連串令人瞠目結舌的惡行，包括與妻子、兒子、邦泰公理幹部（親信）成立2家公司，再由邦泰向這2家公司買茶葉，從2009年10月起連續3年，共買931萬元茶葉，茶葉非邦泰本業與熟悉產業，邦泰賣茶葉收入僅82萬元，這種「不利益的交易」，讓邦泰損失將近850萬元。

送女兒留學澳洲

古紹土的女兒古雅勻到澳洲求學，古紹土從2011年起，自己或指派公司3名親信去探望，再詐領差旅費高達741萬餘元，還用公款匯款澳幣4萬2000元（約台幣98萬餘元）給女兒花用。

最誇張的是，古紹土連送劉姓女友珠寶鑽石等奢侈品以及自己購買奢華用品，將近114萬元開銷，也都以交際費為名，向邦泰報帳。