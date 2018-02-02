小港便當店氣爆逾20傷 玻璃噴飛如血滴子

2018-02-02

〔記者洪臣宏、方志賢／高雄報導〕高雄市小港區山明路一家便當店昨晚6時51分發生氣爆，玻璃瞬間被震碎，如血滴子般往外噴出，店內遭轟得一片狼藉，氣爆火勢猛烈，一度竄燒二層樓高，正值用餐時間，不少民眾在店內用餐，有人被震傷倒地，也有路人及車輛遭波及，消防局統計19人受傷，其中3人重傷送加護病房，因有人陸續自行就醫，受傷人數至少逾20人，且可能再增加。

「裡面需要幫忙」 講完就爆

高市消防局指出，氣爆前曾有員工跑出來喊說「裡面需要幫忙」，話聲剛落就發生氣爆，經初步勘查廚房內有12支串接瓦斯鋼瓶，研判發現洩氣後廚師試圖補救，但廚房有開火引發爆炸，真正原因有待進一步查明。

死裡逃生的顧客心有餘悸地說，當時員工驚慌地從廚房跑出來，他轉頭發現起火，趕緊往外逃，接著就發生爆炸。

發生氣爆的是高雄小港山明路的禧城嫩骨飯小港店，當時正逢晚餐時間，不少民眾在店內用餐，或前往包便當，氣爆火勢猛烈，一度竄燒二層樓高，現場宛如被轟炸一般，連續爆炸聲響，馬路上都是震碎的玻璃，嚇得附近民眾全部都跑出來查看。

二樓出租套房 一度傳學生受困

便當店樓上是學生出租套房，一度傳出有人受困，高市消防局出動18車、24人前往搶救，火勢7時16分撲滅，正調查事故原因。

19名傷患（10男9女）分送小港醫院、國軍802醫院，其中3名重傷送加護病房。

發生氣爆的便當店，主打嫩骨飯和片鴨飯，去年2月27日開業至今，生意不錯，便當未附清湯或飲料，仍吸引不少人上門。