欠71萬 勒死好友棄屍

2018-02-02

開死者車棄屍 還陪死者女友報案 被警盯上才投案

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕從事碗盤出租的57歲男子吳進毅供稱，積欠邱男71萬5000元，不堪每月5萬元的利息壓力，以及不滿邱男叫小弟逼債，還威脅不還錢就一起喝農藥自殺，上月30日以紅色細布條勒死邱男；吳男被警方盯上後，昨天清晨到警局表明「我殺人了，丟在山裡」，警方詢後依殺人罪嫌將他移送法辦。

不過邱男女友說，邱生前做中古車買賣，與吳男是朋友，2人在一起7年多，吳因支票即將到期，繳不出錢來跟邱男借錢，她曾勸不要借錢給他，男友執意出借，如今命喪友人手中，實在不值得。

吳進毅供稱，65歲邱男向他追討71萬5000元，曾拿農藥到他家威脅說，「不還錢就一起喝農藥自殺」，還威脅教唆小弟討債，自己每月要支付5萬元利息，被逼急了憤而殺人。

上月30日上午9點，他佯稱還錢約邱男在宜蘭市東港路碰面，他開小貨車到場，邱駕轎車赴約，2人在巷弄談判卻起爭執。

騙稱還錢 預謀殺人

警方說，吳男騙邱男要載他去跟友人拿錢，坐上邱男小客車後座，突然用細布條勒邱男脖子約10分鐘，確認死亡才鬆手。

講話顛三倒四露餡

吳男開邱男的車到員山鄉長嶺路偏遠山區，把屍體推下山坡，途中隨手丟棄犯案紅布條，車子開到壯圍鄉國道5號路橋下，並丟棄手套及轎車鑰匙逃逸。

案發當天，邱男沒有返家，女友跑到宜蘭警分局報案，吳男獲知此事，隔天跟著邱男女友赴警局，稱幫忙找人，警方發現吳男講話內容顛三倒四，決定隔離偵訊。

警訊過程中，吳男宣稱已還清債務，卻對關鍵細節交代不清，與邱男女友說詞有極大出入，警方查無涉案證據，訊後請回，吳男察覺被警方鎖定，疑為減輕刑責，昨出面投案坦承殺害邱男，昨晚警方依殺人罪嫌把吳男移送地檢署偵辦。