咖啡摻強姦藥丸 色醫迷昏學妹4.5小時

2018-02-01

女甦醒自覺遭性侵 憤提告

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是膽大妄為！33歲醫師李忠哲2015年11月在彰化某醫院擔任代訓醫生期間，疑因覬覦女醫師美色，把俗稱強姦藥丸的FM2摻入購買來的連鎖店咖啡，還好意請她飲用，女醫師昏睡在李男值班室4個半小時才甦醒，覺得自己遭侵犯憤而提告，事後雖查無性侵證據，彰化地方法院仍依違反毒品危害防制條例欺瞞使人施用三級毒品，判處李男5年6月徒刑。

女醫師在審理時證稱，案發前一天就與學長李男先碰面，確認隔日要到安寧病房，隔日9點到院後，李男卻嫌護理站太吵，邀她進醫師值班室，女醫師當下覺得奇怪，但認為對方是學長就跟著進去，李男先從冰箱拿出連鎖店咖啡要請她喝，隨後就跑出值班室接電話，她喝下咖啡時正在用臉書與友人傳訊，後來就漸漸失去意識，醒來後已經躺在病床上，懷疑喝完咖啡就昏迷，是被學長下藥。

李忠哲坦承有買咖啡但否認下藥，辯稱是女方身體不舒服，基於好意才讓她到值班室休息一下，而且沒有請她喝咖啡，中午期間有進去關心一次約10分鐘，後來就到護理站關心病人狀況，直到下午2點多聽到有人跌倒了，才再過去關心。

女倒在值班室 男待近3小時

被害女醫師醒來表示，對跌倒等事都沒印象，但清楚記得是喝了咖啡才昏迷，醫院隨即對此進行調查，發現李男到值班室次數與停留時間都不一樣，李男才改口有進去2、3次、有在裡面用電腦、那天有點忙，所以忘了等託詞。

法院調查，女醫師尿液有FM2成分，且被害人進入值班室後待了約4個半小時才離開，期間李姓醫師多次進出，總時間約2小時41分，待最久的一次長達1個半小時，與接受醫院調查時的辯詞完全不同，明知男女同處一室甚為不妥，卻在第一時間隱瞞，說法可信度令人質疑。

檢方認為，李男在前段婚姻中曾帶小三護士回租屋處被太太發現提告並求償，判刑4月，5年內故意再犯本案，應加重其刑，求處有期徒刑8年。

法官審酌，李男身為醫師，竟以欺瞞方式誘使被害人施用FM2，剝奪自由數小時，迄今仍未與被告和解，但考量被害人也未因此成癮，危害尚非嚴重，因此判處有期徒刑5年6月。

事發後男已從安寧病房退訓

判決出來，醫院也提出聲明表示，李男為中部連鎖體系醫院醫生，原本要在醫院安寧病房代訓3個月，第2個月李男做出踰矩行為後，基於保護女性職場安全，院方經過調查，第一個禮拜就將他退訓。