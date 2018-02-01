馬政府執政8年 212名要犯潛逃出國

2018-02-01

〔記者張文川、邱俊福、楊國文／台北報導〕調查局統計資料顯示，馬政府執政8年期間，包括羅福助，有212名要犯逃出國境、潛匿國外，其中多數是逃至中國繼續逍遙過日子。

多在中國大搖大擺逍遙

調查局統計，馬執政期間，除了羅福助，包括貪檢井天博、前工總理事長陳武雄等人，也都是在判決定讞後潛逃出境，其中大多是潛赴中國，且赴中後還躍居名流、吃香喝辣，甚至有人成為政壇座上賓，陳武雄甚至投靠同樣棄保潛逃、在福建漳州另起爐灶的前東帝士集團總裁陳由豪。

此外，前立委何智輝、地下金融教父萬眾、前交通銀行董座梁成金、遠航前董座崔湧（已在美自殺）、前嘉義縣議長余政達、前台南縣議長黃郁文、鼎立集團負責人秦庠鈺等人，也都是在馬執政期間輕易潛逃。

兩岸共打犯罪 淪空談

馬執政期間計有212名經濟或貪瀆要犯潛逃海外，讓台灣司法威信蕩然無存，其中多數是逃至中國繼續逍遙，至今債留台灣、案留法院，顯示其不斷吹捧的「兩岸共同打擊犯罪」成效只是淪於空談。

刑事局統計也顯示，去年從中國及其他國家，共遣返67名外逃的殺人、詐欺等各類型通緝犯，其中中國僅13人，且潛逃中國的大咖通緝犯，一個都沒有。

去年司法改革國是會議，建議修法讓檢察官可於審判中對「可能受重刑判決而有逃亡之虞的被告」聲請羈押，以免逃亡。另針對有不少要犯是在交保後趁機潛逃，法務部已提出強制被告到庭聆判等修法建議給司法院。