6年前得中國官員暗助 拿馬國護照大剌剌出境

2018-02-01

〔記者謝君臨／台北報導〕前立委羅福助因涉炒股案被判刑4年定讞，卻在入監服刑前夕潛逃出境；鏡週刊報導，羅6年前出境落跑，不是使用易容術，也不是「坐桶子」（偷渡）離台，而是由中國官員「鄭秘書」提供他馬來西亞護照，變身為馬國人突破我國境管，出境赴中；檢調人員研判，除中籍人士協助，他在台應也有相關人士配合裡應外合，讓羅得以在嚴密監控下落跑。

羅福助因涉桂宏炒股案，2012年3月底被依違反證券交易法、偽造文書、洗錢等罪判刑4年定讞，併科600萬元罰金；羅卻在入監服刑前夕神隱，不知所蹤；同年4月，當時台北地檢署曾指出，未接獲羅潛逃出境訊息，羅的家人與秘書也告訴檢方，羅未潛逃，只是不願見任何人，不料原來是羅家人放出的煙霧。

而後，無論檢警調透過各種管道查訪，皆聯繫不上羅，時任新店警分局長的金浩明在輿論壓力之下，甚至3度拜訪羅家仍找不到人，就連當時羅的委任律師莊秀銘，也和羅聯繫不上。

海巡署為防止羅福助潛逃出境，曾以電腦合成模擬變裝照片，發布「防逃專案列管人員」專刊，卻被立委質疑查緝專刊製作粗糙，只透過義務役士兵隨便合成幾張照片敷衍了事，且羅的合成照片太有「明星臉」，遭網友譏諷像藝人白雲、胡瓜，甚至還有模擬「海珊」造型的照片，根本是耍猴戲。

情資顯示，羅福助潛逃期間現身澳門機場，據悉是有意到澳門經營酒店，檢調人員也從被潛返回台的漢康生技副董張嘉元口中得知，張曾與羅在中國會面，這番供詞讓檢調人員重燃希望，當時再度冀望透過共同打擊犯罪機制，聯繫中國公安協助查緝，時至今日近6年，羅仍在中國過著快意生活。