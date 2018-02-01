羅福助弟驚爆：兄想在中國炒地皮 拔我職務獨佔利益

2018-02-01

指兄不放手在台資產

〔記者陳薏云／新北報導〕對於前立委羅福助（見圖，資料照）改名「付祝」，掛名中國「大友鋼鐵」董事，至今對家族在台資產仍不願放手等，羅的一位親弟弟表示，他自己原本也是大友鋼鐵股東之一，去年5月卻無預警被拔掉職務，股份也全被收走，懷疑是羅福助故意「處理」掉旁系血親；他還說，羅福助所以能改名和拿到中國護照，在中國逍遙過活，全靠中國國安系統一位「鄭秘書」協助。

進賭場 巴結中國官員

羅弟接受本報採訪時表示，羅福助逃亡時是持馬來西亞護照入境中國，後來在上海身分曝光，為躲避查緝，透過「鄭秘書」希望能使用新身分取得中國護照。為了巴結鄭秘書，羅福助不時邀請對方到澳門賭場玩樂，也因此被媒體拍下在澳門豪賭的畫面，最後如願改名「付祝」。

羅弟透露，自己去年5月前還是大友鋼鐵負責人之一，後來莫名其妙被拔掉，研判是羅福助正在清算財產，想將旁系血親全部趕出羅氏企業，「羅福助準備在中國的公司旁蓋大學，將來相關地產收益相當可觀，因此想趕快把旁系血親處理掉」。

竟要姪子付3億本票

羅弟也提到，他兒子羅貫綸擔任法定代理人的「吉之福」公司，因擁有立委羅明才服務處、鄰近服務處的按摩院、彩券行、惠國市場周遭停車場等千坪房地產，引起羅氏家族成員覬覦，最近竟遭羅的女兒羅祥綺聲請強制執行3億元本票，疑也是羅福助指使，直到今年初收到「民事聲請裁定本票強制執行狀」，他們才驚覺有這張本票。

要和哥哥打官司護產

「就是一個字，貪！」羅弟感嘆，羅福助人在中國，卻還伸手干涉台灣資產，甚至讓他的子女利用本票，弄垮家族持有的吉之福公司，打算一併把公司名下房產私吞，「我們已經聘請專業律師處理，絕不會輕易低頭。」