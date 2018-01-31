台彩春節加碼8億 下週威力彩先暖身

2018-01-31

〔記者吳佳蓉／台北報導〕農曆春節假期將至，台灣彩券公司董事長薛香川昨宣布今年加碼內容，不僅下週一威力彩頭獎將加碼2億元，除夕至初五大樂透也將天天開獎，此外還將加開多達400組百萬加碼獎，總加碼獎金高達8億元，創歷年次高，盼可吸引百億買氣。

台彩昨舉辦「2018年春節加碼宣告記者會」，由董事長薛香川、總經理蔡國基、藝人阿KEN一同為加碼活動揭序幕。

蔡國基表示，下週一（2月5日）威力彩頭獎將率先加碼2億元，本週四頭獎若未開出，加計累計獎金，預估屆時頭獎可上看4.7億元，「想圓億萬富翁夢，就可快去買彩券。」另一方面，每年春節重頭戲大樂透，今年也有高達4億元加碼。

台彩指出，從2月15日除夕至2月20日初五，大樂透將連續6日天天開獎，每期頭獎保證1億元。其中除夕、初一兩天，將另外加開10個號碼，民眾只要對中其中6個號碼，就中百萬加碼獎，總計開出400組；同組百萬加碼獎號，若有兩注以上中獎，則獎金均分。

蔡國基表示，「400組大樂透百萬加碼獎，一定全送出」，初一開獎完畢後，若仍有百萬加碼獎未開出，初二起將持續加開，直到400組全數開出或2月27日止；到2月27日如果還有未開出獎項，剩餘獎金將由當期開出組數均分。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，從2月16日至3月1日，連續14天「基本玩法」1-6星獎金也將全部加碼，「猜大小」、「猜單雙」獎金倍數，則由6倍提高為7倍。