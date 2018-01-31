刑訴法將大修99條 上訴要件趨嚴

2018-01-31

司院完成架構

〔記者吳政峰／台北報導〕司改國是會議去年決議刑事程序應採金字塔訴訟結構，司法院事後銜命研修「刑事訴訟法」，經7個月討論，終於將一至三審的訴訟架構完成，初步修正51條、增訂34條、刪除14條，合計異動99條，主要是上訴要件更為嚴格、在進入實質審理前會有更嚴格的把關，司法院期望於立法院下個會期送審，若順利通過，將大幅改變現有刑事訴訟制度風貌。

下會期送立院審議

司法院指出，金字塔訴訟結構共有5大面向，第一是採「分流制」刑事訴訟，若被告對案情有爭執，或犯最輕本刑5年以上之罪，就給予周詳的訴訟程序保障，但若被告不爭執，則擴大緩起訴處分、簡式審判、協商程序的適用範圍，以便儘速結案。

其次，則是在一審增訂「審查程序」，用以進行起訴審查及案件分流，法院或受命法官應在準備程序終結前，裁定哪些證據有證據能力，準備程序終結後，原則上不得再聲請調查證據。

第三，二審將採「事後審兼續審制」，未來一審判決須符合「判決違背法令」、「程序有問題」、「認定事實錯誤」等法定要件才能上訴，且被告上訴或基於被告之利益而上訴者，二審法院原則上不得判得比原審判決更重。

第四，三審將採「嚴格法律審兼採上訴許可制」，未來僅有違憲、違背司法院解釋或最高法院判例者才能上訴，另也明訂哪些案件應召開言詞辯論庭，避免密室爭議，若法官發現原判決顯違公平正義，得依職權撤銷原判決，且判決應仿效大法官釋憲，採行不同意見書制度。

最後，草案明訂被告在第一次審判程序前應委任辯護人，若無，則由審判長指定公設辯護人或律師為其辯護；要上訴二審者，亦應委任辯護人，若無，同樣由審判長指定辯護人替被告辯護；要上訴三審者則應委任律師。