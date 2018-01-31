「做議員沒被兇過」卡片餘額不足嗆司機

2018-01-31

〔記者張菁雅／台中報導〕日前有名婦人持敬老愛心卡搭台中市公車，但卡片餘額不足，司機請她投幣，另一名男乘客卻出面質疑「老人卡怎麼會要錢」，並與司機對嗆。這名男乘客自稱是議員，還說「做議員沒有被兇過」。影片被PO上臉書後，有人認出他是前台中市議員陳瑞德。

認為老人卡應免費

婦人1月28日搭乘台中市區公車，上車刷卡後，因為餘額不足，被司機攔下來，要求她投錢，婦人正準備拿錢出來時，比婦人早上車的一名男乘客回過頭質疑「老人卡怎麼會要錢」，他還拿這婦人的敬老愛心卡刷了幾次，確實都刷不過。

公親變事主被PO網

司機解釋，卡片必須儲值才能再使用。婦人問卡片要去哪裡儲值，司機則回答可以去超商儲值。

這名男乘客卻不滿司機說話的口氣，要司機「不要這麼兇」，司機回說「我哪有兇」。兩人吵了起來，男乘客對司機說，「真亂來，我做議員沒有被兇過，你兇啥肖」。兩人吵到都揚言報警，其他乘客連忙安撫，男乘客才走進車廂，結束爭吵。

這段爭執的影片前晚被PO上臉書，引起討論，有的網友認為司機的口氣不好；也有網友說，議員說話很嗆、仗勢欺人。還有人認出「公親變事主」的男乘客，是前台中市議員陳瑞德。陳瑞德昨天受訪時僅表示，誤會一場。

曝光後說：誤會了

而根據市府規定，敬老愛心卡每個月自動儲值一千點（原住民每月一千五百點），限當月有效，每月免費額度使用完畢後，持卡人可自費加值繼續使用，若卡片餘額不足遭鎖卡，至超商儲值後，即可解卡。