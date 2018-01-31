扯！吸安撞死肉販 逃回家繼續吸毒

2018-01-31

辯疾病發作才吸毒

〔記者王定傳／新北報導〕前科累累的男子鄧偉成吸毒後無照開賓士車上路，遇警攔查不停，高速逃離硬闖紅燈，在新北市板橋區將蔡姓肉販撞飛，猛烈撞擊力道，活生生把蔡男的右小腿扯下，到院前死亡；闖下大禍的鄧男肇事後竟逃回家繼續吸毒；新北地院合議庭斥責鄧男無視用路人安全，依服用毒品不能安全駕駛致人於死及逃逸等罪，重判8年5個月徒刑，其中5個月得易科罰金。

有販賣毒品、搶奪、竊盜等多項前科的34歲鄧男，去年6月14日凌晨，在家中吸食安非他命後，明知自己沒有駕照，仍開車上路，開賓士車行經新北市板橋區文化路二段、民生路口時，見警方開警示燈欲攔查，竟加速往台北市方向逃竄，警方見他簡直不要命，停止追緝。

不料，鄧男因吸毒導致妄想發作，以為警方還在追，行經文化路二段與雙十路口時，高速闖紅燈，將騎機車的55歲蔡姓肉販撞死。鄧男肇事後繼續飛車逃離，把汽車丟在北市萬華區，再搭計程車返回新北市租屋處吸毒，警方隔日循線將他逮捕。

鄧男坦承犯行，他的律師主張，鄧男因疾病發作，才吸毒緩解，與一般尋求刺激不同，案發後，鄧曾想自殺負責，「其情可憫」，請求減刑。

還想抄佛經換和解

合議庭認為，依現今醫療技術，鄧男所患的疾病有藥物可控制病情，沒吸毒必要，且鄧男犯案後，友人曾勸他投案，他卻回說「出面就死了、我要執行耶、出現一輩子都在裡面了」，明顯無投案之意，加上被害者右小腿當場遭扯下，可見撞擊力道猛烈，犯罪情節嚴重，不能亂給減刑。

不准減刑 判8年5月

合議庭認為，鄧男雖提出抄寫的佛經，當庭向被害人家屬道歉，但並沒有取得家屬的原諒或和解、賠償，加上前科超多，素行非佳，判刑8年5月。