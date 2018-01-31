《警犧牲救6命》因公殉職新標準 陳啟瑞可望成首例

2018-01-31

〔記者鄭名翔、邱俊福／綜合報導〕國道6隊竹林分隊警員陳啟瑞，去年8月在國道執勤戒護拋錨車輛時，慘遭高速行駛路肩的拖板車衝撞，傷重不治，內政部認為不符「因公殉職」引發警界議論，對此，警政署正著手「警察人員人事條例施行細則」修正草案，將「遭遇危難事故，奮不顧身，以致死亡」，修正為「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡。」等同放寬因公殉職認定標準，但個案是否符合因公殉職標準，仍需由銓敘部認定。

「警察人員人事條例施行細則」有規定「因公死亡」及「因公殉職」構成要件，要符合「因公殉職」條件須為執勤時已有危難事故發生、執勤現場是高度可能死亡環境，及明知有生命危險仍奮不顧身3大要件，除此之外，執勤時喪生的皆屬「因公死亡」，在撫恤金上，因公死亡最高約1400萬元，不及因公殉職的2000萬元。

陳啟瑞的案例，內政部認定屬「因公死亡」而非「因公殉職」，引發基層警員不滿，認為陳啟瑞犧牲性命，保住受他戒護拋錨車輛內6人的安全，批「陳啟瑞的犧牲救了6條性命，竟不算『因公殉職』？」

經立委邀集內政部、銓敘部及警政署協調，警政署正著手「警察人員人事條例施行細則」修正草案，朝向放寬因公殉職的條件，以符合警察、消防及海巡人員危勞職務的特殊性。

警政署指出，草案修擬完成後，會送交內政部在官網公告60天，讓各界發表看法，如沒有問題，由內政部與銓敘部發布後適用。

至於國道警員陳啟瑞案件，倘若該草案順利發布適用，會以因公殉職陳報主管機關銓敘部認定。交通部國道高速公路局也研擬修改「高速公路及快速公路交通管制規則」，擬將故障車停放路肩待援時限，從現行的2小時縮短為1小時，若逾時將開罰，最快農曆過年後實施。