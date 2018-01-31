慘 中風啞父餓3天 兒猝死鄰房

2018-01-31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕住在屏東恆春半島最南端鵝鑾里的54歲洪姓男子，本身瘖啞又中風臥病在床，長期由罹患肝病的31歲兒子洪凱文照料，日前深夜鄰居吳玉仔過來探視，洪虛弱地指著自己肚子、顫顫巍巍伸出3根手指，才知洪男已3天未進食，先趕緊找來飲水乾糧應急，隔天一早鄰居再帶熱食過來時，發覺洪凱文竟已猝死；鄰居吳婦說：「他（洪男）指著自己肚子比出3的時候，讓人看了好心酸！」

屏縣社會處副處長徐紫雲表示，洪男還不到65歲獨居老人門檻，因此洪家狀況並沒有任何通報紀錄，里長謝春敏及恆春警方也已聯繫志工募集善款協助，不過洪男生活無法自裡，待援助。

警方調查，洪男瘖啞多重障礙，還因中風不良於行，平日靠洪凱文照顧起居，飲食由附近死者姑姑接濟。洪凱文死因主要是肝衰竭，他患有嚴重肝病，卻總把親友的救濟拿去買酒，僅食用坊間草藥，超過3年未曾就醫。

有空時會到洪家關心的吳姓鄰居說，27日深夜到洪家，睡在洪男隔壁房的兒子洪凱文，有舉起手跟她打招呼，未料洪男表達他3天未進食，因此她先緊急找來飲水乾糧應急，等到天亮後，一早再帶熱食過來。吳說，洪凱文常常酒後躺臥跟她揮手，因而對他身體狀況未以為意，沒想到隔天送來早餐，發覺洪凱文已無生命跡象。

鵝鑾里長謝春敏指出，洪男除了過世的兒子，還有兩個在外地的女兒，及住在護理之家的老母親，除了殘障津貼外，相關社福都無法申請，所幸喪葬有中華王靈慈善協會幫忙，墾丁派出所及警分局志工吳水女、郭秀惠等人也協助善款，但洪男的後續生活尚待援助。

「不吃不喝的人體極限大約7天」，恆春衛生所主任郭仁雄說，長者及臥病在床的患者，因代謝較差、體能消耗少，可能撐得更久，但3天不吃且滴水未進，對身體器官會有損傷，應立即作詳細身體檢查。郭仁雄提到，患有嚴重肝病時，酒精跟濫用藥物是致命傷，洪姓死者有嚴重肝病不就醫，卻買酒喝且只食用坊間草藥，恐因此加重傷害肝臟功能，提醒民眾勿輕忽肝病的可怕。