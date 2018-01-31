電梯驚魂 困1家7口 5歲孫安慰氣喘嬤：不哭

2018-01-31

嬤緊張 氣喘險發作

〔記者許國楨／台中報導〕台中劉姓一家7口受困電梯，警員伍震傑趕到，先向受困民眾喊話、安撫不安情緒，不過阿嬤因太過緊張致氣喘快要發作，此時電梯內傳來5歲小男童聲音，男童淡定安慰阿嬤說，「阿嬤要放鬆，慢慢呼吸，然後不哭不哭」，受困25分鐘後，當消防救護人員撬開電梯門，小男童一臉氣定神閒，率先走了出來，雙眼骨碌碌地看著前來協助的大人，冷靜表現贏得眾人讚嘆。

男童冷靜 眾人讚嘆

台中市第二分局公園派出所上週接獲報案，精武路地下停車場的電梯故障，劉姓民眾全家7人（4大3小）受困地下1樓電梯內，所幸手機仍能發話向警方求助，警員伍震傑獲報立即趕赴現場，並通知消防局派員救援，他先向受困民眾喊話安撫不安情緒，電梯裡的阿嬤因太過緊張致氣喘快發作，感覺很驚慌。

此時伍員聽到電梯內有個小男孩，沉穩地說「阿嬤要放鬆，慢慢呼吸，然後不哭不哭」，讓平常也是這樣安慰小女兒的他聽了很感動，伍員與消防救護人員擔心民眾受困密閉電梯內太久，可能會情緒焦躁，發生無法預料的狀況，決定撬門救人。

當電梯門被撬開時，小男童率先走出，雙眼骨碌碌地看著前來協助的大人，成熟冷靜表現讓大家讚嘆不已，警消趕緊將全家人救出，結束約25分鐘的驚魂記。

脫困民眾雖滿臉驚慌，所幸身體皆無外傷或缺氧情況，警方也請維修廠商立即檢修，並在各樓層張貼電梯故障醒語，提醒民眾暫勿使用，避免意外發生。