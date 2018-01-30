喝醉「陳屍」馬路 愛心哥為他擋車

2018-01-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子昨天凌晨喝得醉醺醺，在中市東區十甲路與樂業路口自撞倒地，他乾脆躺在馬路中央，居民與路人見有人「陳屍」馬路，嚇得趕緊報警。這處路口往來車輛頻繁，他隨時會被路過汽車撞死，一名「愛心哥」擔心他害人也害己，把車擋在路口閃警示燈，保護他不被追撞，直到員警馳抵，林男宣稱「我沒喝酒」，警方酒測卻達0.85毫克，他清醒後也改口坦承酒駕，至於愛心哥保護他等過程，他已完全忘記，被依公共危險罪嫌法辦。

中市警局第三分局東區分駐所調查，43歲從事貨車駕駛的林姓男子，昨天凌晨2時許，被民眾發現橫躺在十甲路與樂業路口上，該路段是交通要道，人車往來頻繁，路經的一位車主擔心林男被車撞死，害死自己也害慘別人觸犯過失致死罪，把自己的汽車擋在路上，並開啟閃爍警示燈，保護這名醉漢不被車撞，直到警方馳抵，發現此人嚴重酒醉，但他卻辯稱沒有喝酒，也不知道自己為何躺在路口，酒測值達0.85毫克，將他帶回東區分駐所。

林男酒醉之外，身上亦有自撞倒地的輕微擦傷，他酒醒之後，供稱自己在豐原區的朋友住處，與朋友聚餐飲用大約3瓶啤酒，之後騎機車返回太平區住處，卻沒想到途中不勝酒力自摔在馬路上，至於「愛心哥」保護他的過程，他已無印象，這名「愛心哥」也在警察抵達後，沒有留下姓名電話就離去，警方將林男依公共危險罪嫌法辦。