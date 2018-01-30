2.5億鑽石竊案新線索？同場2菲嫌落網

偷日商隨身包 飛離又入境
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北世貿珠寶展去年11月發生2.5億元鑽石遭竊案，警方事後查出是多名中南美洲籍嫌犯所為，但案發當天另有一組菲律賓籍竊盜集團，也在世貿展場偷走日籍珠寶商的隨身包包，警方不排除兩案間有關係，昨天凌晨趁2名菲籍嫌犯再次飛抵台灣時前往逮人，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方指出，昨在桃園機場海關攔下的兩嫌，分別是63歲男子Alfelor及36歲女子Leonor，兩人均承認去年11月時曾來台，並在基隆、三重夜市與台北101等人潮聚集處下手行竊，分別得手約2萬5千元披索（約新台幣1萬5千元），後來一行人又跑到世貿展場觀察有無行竊機會，沒想到現場竟要證件才能進場，最後只好改在門外伺機下手，否認與2.5億元的鑽石竊案有關。
警方調查，菲籍5嫌是在去年11月2日以觀光名義來台，同月6日見日籍珠寶商真田在場館外等待計程車，先由女同夥上前攀談，轉移被害人注意力，另外的共犯伺機竊走其隨身黑包包，得手30萬元日圓與護照、信用卡、鑰匙、房卡等物。
事後Leonor持真田的房卡，跑到松江路柯達飯店內欲搜刮財物，所幸被櫃台人員機警擋下，最後眾嫌只好合搭計程車至新北三重一間小吃店吃麵，再前往桃園機場，於隔日凌晨1時搭機返菲；警方事後對該5嫌發布境管，另查出他們也涉入嘉義市「寶島鐘錶」的勞力士名錶竊案。
同日同地犯案 警釐清關聯
警方說，該竊盜集團雖屬菲律賓籍，與2.5億鑽石竊案的背景不同，但由於雙方同日、同地犯案，不排除彼此可能認識或有交集，目前還在釐清相關案情，希望可以早日破案。