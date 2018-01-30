都快餓死了 哪管衰不衰！拜飯間當免費超商 窮男大撈亡者祭品

2018-01-30

另一男偷土地公供品 辯稱借香

〔記者余衡／新北報導〕賊星該敗！經濟困頓的楊姓男子，近日前往新北土城一家土地公廟竊取供品，被發現時雖連忙轉身拿起一大包線香，辯稱自己是要「借香拜神」，但仍被逮捕；另名同樣沒錢果腹的涂男則是跑到新北市立殯儀館的拜飯間偷亡者祭品，落網時還不住悲嘆「沒東西吃比什麼都可怕」。兩人心生歹念，連鬼神的東西都敢偷，但犯行都難逃法眼，事後雙雙遭警方移送法辦。

新北市土城警方本月27日巡邏行經轄內忠義路一間土地公廟，遠遠就見楊男叼著菸在神明桌旁徘徊，手上還拿著2顆橘子。員警懷疑他涉嫌偷竊，立刻停車盤查，不料楊男竟立即轉身拿起一大包線香插進口袋，並理直氣壯反問：「過年要拜玄天上帝，借點香拜神不行嗎？」但仍遭警方帶回。

警方調查，有公共危險、竊盜等前科的46歲楊男，目前勉強靠著資源回收度日，過去就曾到宮廟行竊供品果腹被逮，員警對他早有印象，這回見他竟又跑到廟裡偷橘子，甚至還掰出「借香拜神」的理由，專挑神明下手，讓員警啼笑皆非。

挑不宜喪葬日 人少再偷

至於家住台北市的39歲涂男，目前同樣沒有固定工作，靠著四處打零工維生，最近因工作量銳減，日前竟跑到新北市立殯儀館拜飯間偷取亡者祭品果腹，海山警分局獲報到場後，在他手提的塑膠袋內發現八寶粥、牛奶花生、咖啡及茶類果汁等共9罐飲料，將他依竊盜現行犯當場逮捕。

涂男供稱，他看日曆發現當天不宜喪葬，猜測殯儀館的人應該不多，所以決定闖入拜飯間行竊，不料卻被工作人員逮個正著；當警方詢問：「偷亡者的祭品難道不怕衰嗎？」涂無奈回答：「沒東西吃比什麼都可怕！都快餓死了，哪還管他衰不衰！」